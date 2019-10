Auto sotto sequestro ma parcheggiata in strada: multe salate per proprietario

Sicurezza stradale, multe per ciclomotori non a norma

Mercoledì pomeriggio una pattuglia del distaccamento di Polizia municipale di Campo di Marte ha introdotto in depositeria comunale un veicolo Peugeot 307 in sosta in via Frusa, proprio di fronte al distaccamento, dato che il mezzo era già stato sottoposto a sequestro a marzo scorso sempre dalla Municipale di Firenze. Il proprietario, un 56enne fiorentino, avrebbe dovuto custodirlo in area privata ma lo ha lasciato in sosta nella pubblica via. Per lui quindi sono scattati numerosi verbali: 1988 euro per circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro; 868 euro per veicolo non assicurato più sequestro del mezzo più tagli 5 punti /patente; e infine 173 euro per veicolo non revisionato.

Due casi di ciclomotori non a norma, negli scorsi giorni a Firenze. In piazza Dalmazia, lunedì scorso, la Polizia municipale ha fermato un uomo di 45 anni alla guida di motociclo mai assicurato e mai revisionato: il veicolo è stato sequestrato e il proprietario multato con due sanzioni da 868 euro e 346 euro, più il taglio di 5 punti dalla patente. Il 2 ottobre è stato fermato in via de Vespucci un giovane di circa 20 anni alla guida di ciclomotore mai revisionato: per lui è scattata una multa di 346 euro.