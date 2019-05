​Auto si ribalta in viale Amendola: conducente in ospedale in codice rosso

Poco prima dell’incrocio con via Arnolfo è stato colpito sulla fiancata destra da un’Audi

Si è ribaltato con la sua auto a seguito dell’urto con un’altra vettura. È questa la prima ricostruzione da parte della Polizia Municipale dell’incidente avvenuto intorno alle 12.30 in viale Amendola.

Un automobilista a bordo di una Panda si era immesso sul viale provenendo da lungarno della Zecca Vecchia e si era spostato sulla destra quando, poco prima dell’incrocio con via Arnolfo è stato colpito sulla fiancata destra da un’Audi (condotta da una 75enne) che si trovava sul lato destro della carreggiata.

L’urto, avvenuto per cause ancora da accertare, ha fatto ribaltare la Panda sul fianco sinistro. Il conducente, 46 abum è stato estratto ferito dall’auto dai Vigili del Fuoco e portato in codice rosso all’ospedale. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell’Autoreparto per i rilievi dell’incidente che, insieme al ripristino della carreggiata, hanno comportato la chiusura di due corsie di marcia fino alle 14.30.