Auto a fuoco sulla rotatoria, disagi a Novoli 

A bordo un 57enne che è riuscito a uscire prima che le fiamme avvolgessero la vettura. Sul posto Polizia Municipale e Vigili del Fuoco

È accaduto intorno alle 8.10. Un 57enne residente della zona stava transitando sulla sua Fiat Punto (vecchio modello) nella rotatoria tra via di Novoli e via Forlanini in uscita città quando l’auto è andata a fuoco. L’uomo, solo a bordo, è sceso subito dalla vettura. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e di cinque pattuglie della Polizia Municipale. Sul posto anche la ditta Area Sicura per la ripulitura della strada e di un carro attrezzi per portare via l’auto, ridotta a relitto. Queste operazioni hanno comportato inevitabili risentimenti alla circolazione, particolarmente intensa dato l’orario, soprattutto in direzione uscita città: inizialmente infatti la rotatoria è stata chiusa, poi è stata riaperta una corsia e alle 9.20 la carreggiata era completamente ripulita e i relitti rimossi consentendo quindi la completa riapertura. (mf)