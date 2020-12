Autismo: Sandrino e i tre piccoli gnomi sul web il 3 dicembre

Incontro on line sulla CAA

Pacini Editore ha recentemente pubblicato nella collana "Piccola Narrativa" il libro Sandrino e i tre piccoli gnomi in Comunicazione Aumentativa Alternativa, una favola illustrata e con il testo interamente espresso in simboli. Un libro rivolto in particolare ai bambini con autismo, difficoltà di comunicazione e di apprendimento, e che comunque tutti possono leggere e apprezzare. Una storia da leggere ad alta voce ai bambini.

E’ un progetto che nasce dalla collaborazione con Samsung Electronics Italia all’interno delle attività di Corporate Responsibility, e che rappresenta una delle espressioni dell’impegno di Pacini nel rendere i libri - in particolare quelli per i bambini - sempre più accessibili e inclusivi.

Giovedì 3 dicembre dalle 10 alle 11 si terrà un incontro on line aperto a tutti, un focus sul linguaggio CAA, sui suoi utilizzi e obiettivi e sulla favola come canale e strumento di comunicazione, espressione e relazione.

Per partecipare all’incontro basta cliccare sul link e prenotarsi.