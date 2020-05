Ataf, ultima corsa dal centro al Galluzzo: ore 20,29

A quell'ora l'ultimo 11 alle Scalette. Il 36 "chiude" alle 20, il 37 alle 20,05. La presidente del Quartiere 3 Serena Perini si occuperà della questione

Ultima corsa valida per il Galluzzo dal centro, ore 20,29 dalle scalette della Stazione. Passa l'11, l'ultimo 11 della giornata. Ancora peggio per 36 e 37, che da qualche tempo fanno capolinea a Stazione Orti Oricellari. Ore 20 ultima corsa del 36 per le Cascine del Riccio. Ore 20,05 ultima corsa del 37 per Tavarnuzze.

I nuovi orari Ataf sono assolutamente sorprendenti e c'è chi in questi giorni se l'è fatta a piedi dal centro al Galluzzo non conoscendo questi orari così 'brevi'.

Ora, la domanda sorge spontanea: perché almeno l'11 non viene prolungato, almeno fin verso le 23, anche con una corsa ogni ora?

Un servizio pubblico che serve una zona abbastanza popolosa, che va da Porta Romana alle Due Strade, dal Galluzzo a Tavarnuzze, a occhio e croce, non è opportuno che cessi tanto presto.

Se serve risparmiare, sempre a occhio e croce, meglio meno corse durante la giornata e qualche corsa in più la sera. Perché qualcuno che lavora fino a dopo le 20,30 o che va a mangiarsi una pizza in centro magari c'è ancora. Forse.

Serena Perini, presidente del Quartiere 3, ha detto che si occuperà della questione.