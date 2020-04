Ataf, stanno per nascere i controllori degli accessi ai bus

Mannucci (Fit-Cisl): "Pronti all'isitiuzione di nuove figure professionali, magari con l'autorità della Polizia amministrativa per evitare contestazioni". Posti di lavoro, in particolare, per personale anziano e inidoneo alla guida

Quando l'Italia ripartirà, e a questo punto non manca molto al fatidico 4 maggio, poco o niente sarà esattamente come prima. Ad esempio chi prende i mezzi pubblici è atteso da molti cambiamenti, dal numero di persone che possono entrare dentro un autobus o un treno, alle modalità di accesso. In particolare, almeno per alcuni mesi servirà un controllo stretto su chi entra nel mezzo pubblico, a tutela della salute di tutti.

Questo comporterà la nascita o il potenziamento di alcune figure professionali, addette a controllare gli accessi. Sia per il numero di persone, sia per l'ottemperanza alle norme vigenti, in particolare l'utilizzo della mascherina, obbligatoria come è noto sui mezzi pubblici.

A questo riguardo Gianluca Mannucci della FIT-CISL, Coordinatore RSU ATAF, afferma che "è evidente che il TPL sta cambiando, pertanto dobbiamo tutti farci trovare pronti. E' una responsabilità che abbiamo verso i dipendenti ma anche con i passeggeri. La garanzia di un trasporto di qualità e in piena sicurezza, farà prendere l'autobus con maggiore tranquillità e le persone non lo lasceranno per l'auto privata. Per fare questo, come RSU, siamo pronti all'istituzione di nuove figure professionali che controllino gli accessi. Magari con l'autorità della Polizia Amministrativa, proprio per evitare contestazioni. I dipendenti Ataf sono pronti a questa nuova opportunità, senza dubbio. Sono posti di lavoro per personale anziano e inidoneo alla guida, oltre che per i verificatori dei titoli di viaggio".