Ataf, ecco l'11 tornato in via dei Serragli

FOTOGRAFIE. Dopo oltre due anni da oggi 24 agosto una delle linee "forti" dell'area fiorentina riprende il tradizionale percorso

FOTOGRAFIE. L'11 dopo oltre 2 anni è tornato a passare da via dei Serragli da stamani, 24 agosto. Come annunciato nei giorni scorsi attraverso alcuni cartelli alle fermate e poi nel sito Ataf. Rispetto a prima per il momento non esiste la fermata "Campuccio". In alcuni punti la carreggiata è stata abbastanza ridotta e il percorso dei bus non è dritto come fino a due anni fa.

Era dall'inizio dell'estate 2018, quindi oltre 2 anni fa, che l'11 non passava da via dei Serragli, strada rimasta chiusa per lavori che sembravano non finire mai. In questo periodo questa "linea forte" (taglia infatti la città dal Galluzzo al Salviatino, oltre lo stadio) è transitata nel tragitto verso il Galluzzo da piazza Tasso, come il 36 e il 37.