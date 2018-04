Ataf, deposito di Peretola senza bagni per donne

Arianna Xekalos (M5S): “È inaccettabile che nel 2018 non ci siano ancora locali adibiti a bagni e spogliatoi per le lavoratrici di genere femminile”

“Oggi il Deposito Ataf di Peretola non ha locali adibiti a bagni, spogliatoi e docce riservati alle lavoratrici di sesso femminile. C’è un solo bagno al primo piano utilizzato dalle lavoratrici, ma che in realtà sarebbe per disabili; tutti gli altri sono solo per uomini. È impensabile – commenta la consigliera del Movimento 5 Stelle Arianna Xekalos – una situazione del genere nel 2018, per questo ho presentato un’interrogazione a cui oggi, l’Assessore Perra, ha risposto prendendosi l’impegno di segnalare il problema ad Ataf Gestioni S.r.l.

Mi auguro che questa segnalazione venga fatta al più presto. Sono soddisfatta della risposta, ma non mancherò di controllare che la segnalazione sia fatta e che sia fatta in tempi rapidi”.