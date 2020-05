Ataf, dal 1 giugno orari allungati

Ultima partenza come minimo alle 21,30. 2, 6, 11, 14, 17, 23, 30, 57 in servizio fino alle 22 circa. Ieri avevamo sottolineato l'assurdità di orari troppo 'corti'

Come comunicato dall'Ataf attraverso i suoi canali ufficiali, "dal 1° giugno il servizio di trasporto pubblico locale su gomma sarà ulteriormente potenziato per meglio rispondere alla domanda di spostamento dei cittadini ed in particolare dei pendolari.



Per questo:

» l’arco orario del servizio sarà esteso in orario serale: le linee più utilizzate (2, 6, 11, 14, 17, 23, 30, 57) saranno in servizio fino alle ore 22.00 circa.

Tutte le altre linee posticiperanno comunque l’ultima partenza dal capolinea alle ore 21.30;



» Le linee 17, 23 e 57 saranno incrementate durante tutta la giornata, con particolare attenzione alle fasce mattutine;

» grazie all’introduzione della linea 303L, sarà potenziato il servizio di collegamento tra San Donnino e la Stazione di Calenzano.

Gli orari in vigore dal 1° giugno sono consultabili nella sezione "orari e percorsi" del sito oppure su App ATAF.

Ieri su Nove da Firenze la nostra sottolineatura che l'ultimo autobus per il Galluzzo partiva alle 20, 29 dalle Scalette. L'assurdità di orari troppo corti, non perfettamente compatibili con il concetto di servizio pubblico.