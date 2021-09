Ataf, cambio gestione dal 1 novembre: occhio ai biglietti

C'è una importante novità in vista nel Trasporto Pubblico Locale della Toscana: dal 1 novembre subentra il nuovo gestore, Autolinee Toscane SPA, come stabilito nella Delibera Regionale n°860 del 09/08/2021.

Questo comporta alcune conseguenze che Ataf attraverso i suoi canali ufficiali rende note:

Per quanto riguarda la validità dei titoli di viaggio, "i biglietti orari, i carnet e gli abbonamenti mensili emessi da ATAF&LI-NEA cesseranno la loro validità al 31/10/2021. Pertanto i titoli di viaggio BIGLIETTI 90’ / CARNET / ABBONAMENTI MENSILI CARTACEI non saranno validi a partire dal 1/11/2021.Gli utenti che usufruiranno del servizio di trasporto pubblico erogato dal 1/11/2021 da Autolinee Toscane ed in possesso dei suddetti titoli, saranno passibili di sanzione amministrativa. Le modalità di rimborso dei suddetti titoli non utilizzati al 31/10/2021 saranno divulgate dall’Azienda tramite i consueti canali di comunicazione".

Inoltre, rende sempre noto Ataf, "gli abbonamenti plurimensili (trimestrali ed annuali) con scadenza successiva al 31/10/2021 continueranno ad essere validi fino alla scadenza prevista dal titolo di viaggio.

Si precisa quindi che da Settembre è regolarmente attiva la campagna abbonamenti per il rilascio di titoli trimestrali e annuali con inizio validità al 01/09/2021 e al 01/10/2021. ATAF&LINEA non rilascerà abbonamenti con inizio validità decorrente dal 01/11/2021".