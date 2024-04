Ast e Ussi Toscana al fianco dei giornalisti di Fiorentina.it

L'Associazione Stampa Toscana e il Gruppo toscano giornalisti sportivi-Ussi, esprimono piena solidarietà e si schierano al fianco del direttore Niccolò Misul e dei giornalisti di Fiorentina.it che sono stati costretti a cambiare il nome della testata in seguito a una causa che l’attuale proprietà della Fiorentina ha intentato nei loro confronti qualche anno fa e che recentemente è scaturita in una sentenza del Tribunale di Milano che ha imposto la modifica del nome. In attesa del ricorso in appello, la testata si chiama LaViola.it.

La battaglia legale è stata intentata sul nome e sul dominio del sito, nato a fine anni ’90, prima che il club viola creasse una propria piattaforma online. Le sentenze, naturalmente, si rispettano ma ai colleghi che hanno sempre portato avanti il loro lavoro nel rispetto dell'etica e della deontologia che la professione impone, va il sostegno del sindacato, pronto ad affiancarli per garantire il diritto a far sentire la loro voce e a diffondere le loro notizie.