Associazione a delinquere internazionale finalizzata alla contraffazione

Operazione del Comando Provinciale di Firenze della Guardia di Finanza

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno dato esecuzione ad un’ordinanza relativa a 3 obblighi di dimora e 6 obblighi di presentazione alla P.G., disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze su richiesta della locale Procura della Repubblica ed emessa nei confronti di 9 persone per il delitto di associazione per delinquere a carattere internazionale, finalizzata alla produzione, commercializzazione e ricettazione di prodotti di pelletteria recanti marchi contraffatti.

Le misure sono state eseguite all’esito di una complessa attività d’indagine in materia di contraffazione internazionale, svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Firenze tra il 2016 ed il 2019 e che, sotto il coordinamento dei Sostituti Procuratori dott. Giuseppe Ledda e dott. Giulio Monferini, ha consentito di disarticolare un’organizzazione, avente base operativa nella provincia di Firenze ma operante anche a livello internazionale, dedita alla produzione e commercializzazione di articoli di pelletteria contraffatti, recanti noti marchi industriali (tra cui, Armani, Balenciaga, Celine, Diesel, Fendi, Givenchy, Gucci, Luis Vuitton, Pandora, Prada, Trussardi, Yves Saint Laurent,…).

Mediante alcune aziende dell’hinterland fiorentino, pratese e dell’empolese, l’organizzazione provvedeva a tutte le fasi produttive e commerciali, dalla fornitura delle materie prime, fino alla commercializzazione dei capi ed accessori contraffatti, effettuata tramite buyers esperti in grado di immettere i prodotti su mercati primari internazionali attraverso anche il canale del commercio elettronico.

Nel corso delle indagini, che hanno permesso di ricostruire l’intera “filiera del falso”, sono stati effettuati numerosi sequestri di migliaia di capi ed accessori contraffatti, per un valore commerciale di circa 1 milione di euro, e, all’esito, sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria competente 47 soggetti, implicati a vario titolo nell’attività illecita.