Asfaltano piazza della Cure, viabilità rivoluzionata

Ecco cosa succederà nella zona da domani 9 luglio

Inizieranno domani i lavori di asfaltatura in piazza delle Cure. "Si tratta - si legge in una nota del Comune - degli interventi richiesti dall’Amministrazione comunale alla ditta che ha realizzato il nuovo mercato e la riqualificazione della piazza dopo a fronte di lavori non effettuati a regola d'arte" .

“La piazza è stata oggetto di un’importante riqualificazione che ha visto la realizzazione del nuovo mercato ma anche significativi interventi per migliorare la vivibilità della piazza - commenta in particolare l’assessore Giorgetti -. Dopo la conclusione dei cantieri abbiamo contestato alla ditta alcune lavorazioni perché non rispondenti a quanto previsto in termini di qualità. Nei tempi previsti dalla normativa sui lavori pubblici sono stati rilevati e quantificati i lavori da eseguire e sottoscritti gli impegni da parte dell’impresa fino all’avvio degli interventi programmato per domani”.

I lavori sono articolati in fasi con provvedimenti compatibili con le esigenze del mercato e della piazza nel suo insieme.

Fase 0

Da domani saranno istituite alcune disposizioni di viabilità che saranno in vigore per tutta la durata dell’intervento (fino al 16 luglio). Si tratta della chiusura della corsia preferenziale (da viale dei Mille a viale Volta) e dei divieti di sosta in tutta la piazza.

Fase 1

I lavori riguardano l’asfaltatura del controrotatoria e della corsia preferenziale. Dalle 14 di domani 9 luglio alle 5 di giovedì 10 luglio scatterà la chiusura della controrotatoria di piazza delle Cure da via Borghini a viale Volta. Divieti di transito e sosta anche in via Agnolo Firenzuola (dalla piazza a via dei Maffei), via Sacchetti (da via del Bersaglio alla piazza) mentre in via dei Maffei sarà istituito un senso unico da via del Bersaglio verso via Agnolo Firenzuola (anche divieti di sosta). Itinerario alternativo per chi arriva da via Boccaccio e diretto in piazza delle Cure: via Boccaccio-via Borghini. Per i veicoli provenienti da via Boccaccio e diretti in via Agnolo Firenzuola: via del Bersaglio-via dei Maffei.

Fase 2

I lavori sono programmati nel finesettimana e prevedono l’asfaltatura della rotatoria. Dalle 14 di sabato 11 alle 5 di lunedì 13 luglio divieto di transito nella rotatoria tra viale Volta e via Sacchetti. Altri provvedimenti previsti la chiusura di viale Volta (da via Fra’ Iacopo Passavanti e la piazza) e divieti di sosta nelle strade interessate. I veicoli provenienti da viale Volta e diretti in piazza delle Cure dovranno utilizzare gli itinerari: via Passavanti-via Madonna della Querce-via Borghini oppure via della Piazzola-via Madonna della Querce-via Borghini. Per i mezzi in arrivo da viale Volta e diretti verso viale dei Mille la viabilità alternativa da via Dogali mentre quelli diretti in via Firenzuola dovranno transitare in via Passavanti-via Madonna della Querce-via Boccaccio-via Sacchetti-piazza delle Cure.

Fase 3

Si tratta dell’asfaltatura della corsia adiacente all’area mercatale con provvedimenti in vigore dalle 14 di lunedì 13 alle 5 di martedì 14 luglio. Previsto un restringimento di carreggiata nel tratto via Borghini-viale dei Mille (fronte mercato, adiacente all’aiuola spartitraffico). Restringimento anche in via Borghini (dal numero civico 4 alla piazza) con divieti di sosta.

Fase 4

Sottofase 1. Si inizia con l’area di intersezione piazza delle Cure-viale dei Mille-Cavalcavia delle Cure dove, dalle 22 di martedì 14 alle 5 di mercoledì 15 luglio, saranno in vigore restringimenti di carreggiata e divieti di sosta. Stessi provvedimenti anche nella piazza in corrispondenza dell’intersezione tra il cavalcavia e viale dei Mille (lato ferrovia) e in viale dei Mille (tra piazza delle Cure e il numero civico 170). Previsto invece un divieto di transito nella corsia delimitata allo spartitraffico per i veicoli provenienti dal mercato che si immettono in viale dei Mille.

Sottofase 2. I lavori riguardano il tratto tra il cavalcavia delle Cure e viale dei Mille. Dalle 14 di mercoledì 15 alle 22 di giovedì 16 luglio in viale dei Mille tra piazza delle Cure e il numero civico 75R saranno in vigore un restringimento di carreggiata e divieti di sosta. In orario notturno, ovvero dalle 22 di mercoledì alle 5 di giovedì, si aggiungeranno i restringimenti di carreggiata sul Cavalcavia delle Cure (da viale dei Mille verso viale Don Minzoni) con senso unico alternato. Stesso provvedimento anche in piazza delle Cure (nella corsia di collegamento tra via La Vista e il cavalcavia) e viale dei Mille (tra la piazza e il numero civico 75R). Scatterà invece la chiusura sulla direttrice composta da via Boccaccio (da via La Vista a via Borghini) e via La Vista (dall’intersezione con il fabbricato del mercato a via Boccaccio). In via La Vista previsti anche divieti di transito e sosta nella corsia adiacente all’area pedonale fino a piazza delle Cure. Per i veicoli diretti in via La Vista e via Boccaccio accesso soltanto da via Borghini.