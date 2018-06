Ascanio Celenstini in "Racconti d'estate" a Sesto

Sabato 9 giugno 2018 (ore 21.15) alla Villa San Lorenzo al Prato

Ascanio Celestini torna all’Istituto de Martino con lo spettacolo “Racconti d’estate”(InCanto 2018 – sabato 26 maggio). Il 9 giugno ritorna all’Istituto de Martino Ascanio Celestini, accompagnato dalla fisarmonica di Gianluca Casadei. Così Ascanio ci racconta lo spettacolo “Racconti d’estate”:

"Delle letture, un lavoro in corso, uno studio, un'improvvisazione, un incontro, uno spettacolo sbagliato. Una parte dello spettacolo è costruito da letture, una parte è improvvisato pescando dal mio repertorio. Alle volte la scaletta è scritta un'ora prima e cambia in corsa. Alcuni racconti provengono dalla tradizione popolare, altri sono completamente inediti. Certe volte sono fiabe moderne, altre volte sono trascrizioni di interviste attraverso le quali si ripercorre una storia realmente accaduta, ma un centro forse c'è sempre: è l'importanza delle parole. Quelle che ci servono per dire verso quale futuro ci stiamo incamminando".