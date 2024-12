ARTour del Gusto Toscano: edizione natalizia

ARTour del Gusto Toscano, la mostra mercato dell'artigianato agroalimentare di qualità, torna in edizione natalizia in Piazza Strozzi, a Firenze, dal 20 al 22 dicembre.

Organizzata da CNA Firenze Metropolitana, con il patrocinio del Comune di Firenze e il contributo di Enegan, si svolgerà dalle ore 10:00 alle 20:00 con ingresso gratuito e offrirà ai visitatori la possibilità di scoprire i sapori e i profumi tipici della tradizione enogastronomica toscana, con un'attenzione particolare ai prodotti delle festività.

Saranno 31 gli espositori presenti con una selezione di prodotti locali che spazieranno da salumi, formaggi, vino, dolci tradizionali e cioccolato a miele, panettoni artigianali, pasta, conserve e olio extravergine d'oliva. Non mancheranno accessori realizzati a mano per decorare la tavola delle feste o per regali originali e di qualità. I visitatori potranno acquistare direttamente dai produttori e partecipare a degustazioni pensate per valorizzare l'artigianato alimentare toscano.

Anche per questa edizione, grazie alla collaborazione con la Fondazione Palazzo Strozzi, chi acquisterà presso ARTour del Gusto Toscano avrà diritto a una riduzione sul biglietto per la mostra "Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole" in corso a Palazzo Strozzi.

Per ulteriori informazioni: www.firenze.cna.it