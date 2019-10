Arteinscena al Politeama: come accedere alle selezioni

Prato: domenica 20 ottobre si svolgeranno le audizioni per l’anno accademico 2019/2020. Iscrizioni aperte a tutti i ragazzi italiani e stranieri che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, il limite massimo è di 35 anni

Domenica 20 ottobre alle ore 14, presso il Teatro Politeama, si svolgeranno le audizioni per l’anno accademico 2019/2020 di ARTEINSCENA, la Scuola di Perfezionamento di Musical del Teatro Politeama di Prato, diretta da Simona Marchini, alla presenza dei direttori della scuola e dell’intero corpo docenti. Arteinscena, prima scuola di musical in Italia, nasce nel 2000 all’interno della Politeama Pratese S.p.a., la storica public company che ha come unica mission investire in formazione e cultura.

Avviata grazie a Roberta Betti, Presidente del Teatro Politeama Pratese, e a Lamberto Muggiani, che ne è Presidente, ARTEINSCENA vanta una pregiata rosa di talenti lanciati in un ventennio, quasi, di attività. Dal giovane cantautore Giovanni Caccamo che, scoperto da Franco Battiato e prodotto da Caterina Caselli, dopo varie esperienze televisive, ha vinto la 65esima edizione del Festival di San Remo nella sezione Nuove Proposte con il brano autografo “Ritornerò da te”, riconfermando il podio l’anno seguente con il brano “Via da qui”; alla poliedrica Gea Andreotti, che con alle spalle una ricca formazione non solo nell’ambito della danza, ma anche nel canto e nella recitazione, si è confermata negli anni successivi al diploma presso Arteinscena tra le più grandi giovanissime professioniste italiane. Impreziosisce il curriculum dell’accademia il giovane Stefano Simmaco, ballerino ma anche cantante e attore, piccolo divo del ballo già a dodici anni nella trasmissione Rai Bravo bravissimo, vincitore del reality “Forte Forte Forte” ed ora parte anche del corpo docenti di Arteinscena. Spiccano, tra gli allievi venuti alla ribalta, Massimiliano Marchetti, che ha partecipato al talent “The Voice of Italy 2015”, Lorenzo Branchetti, attore, meglio conosciuto come il folletto Milo Cotogno della “Melevisione”, e ospite fisso della “Prova del Cuoco”, condotto su Rai Uno da Antonella Clerici, o Martina Ciabatti, che appena uscita da ARTEINSCENA ha interpretato Babi nel musical “Tre metri sopra il cielo”, tratto dal romanzo di Federico Moccia. Quasi impossibile stilare un elenco esaustivo degli studenti che, formatisi nella fucina del laboratorio di Musical del Politeama Pratese, ancora lavorano professionalmente nel mondo del teatro e della televisione: a mero titolo esemplificativo, Virna Ciottoli, Gianmaria Vassallo, Laura Galligani, Francesco Mangiapane, Elisa Marangon, Francesca Nerozzi, Sara Soldi, Delia Taurisano, Eleonora Rindi, Riccardo Stopponi, Antonio Lanza, Elena Mancuso, Francesca Bianchi e tanti altri.

Le iscrizioni sono aperte a tutti i ragazzi italiani e stranieri che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, il limite massimo è di 35 anni. Per accedere alle selezioni è sufficiente inviare foto, curriculum e contatto ad arteinscena@politeamapratese.com. Al provino il candidato porterà, a sua discrezione, una, due o tutte e tre le discipline (recitazione, canto e danza). Il Teatro Politeama Pratese offre 3 borse di studio, intitolate a Elisa Turlà, da destinare ai 3 migliori classificati delle selezioni.

Dopo le audizioni, gli insegnanti e il loro staff organizzeranno gli iscritti in classi e lavoreranno sulle capacità di ogni singolo studente, tenendo le lezioni a cadenza quindicinale (sabato-domenica ogni 2 settimane), per un totale di 32 ore mensili, da novembre 2018 a maggio 2019, presso il Teatro Politeama Pratese. Durante questi mesi, per arricchire il percorso formativo, gli allievi potranno assistere gratuitamente agli spettacoli della stagione teatrale e sono previsti incontri con gli artisti in cartellone. A fine corso, gli allievi realizzeranno uno spettacolo che andrà in scena presso il Politeama.

Per ulteriori informazioni sulle iscrizioni alle audizioni rivolgersi alla segreteria del teatro.

Info:

Teatro Politeama Pratese

Tel.0574/603758 - 393 8935498

teatro@politeamapratese.com – www.politeamapratese.com

fb: www.facebook.com/arteinscena.politeamapratese