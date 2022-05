Arriva in Toscana un telegiornale in lingua ucraina

Andrà in onda ogni giovedì alle 20, a partire dal 26 maggio, su Canale3Toscana, il format tv ”Ucraina-Libertà: una voce” dedicato a tutte le notizie sul conflitto in corso e alle informazioni utili per i profughi ucraini in Italia.

Il format, promosso dall’Associazione Siena Ideale vede la partecipazione dell’Università per Stranieri di Siena per il supporto linguistico, e dell’emittente Canale3Toscana come media partner che trasmetterà il programma sul suo canale regionale e in streaming tutte le puntate.

La voce protagonista del format è quella della giornalista ucraina Vita Prokopchuk, che nella prima parte del format in lingua italiana approfondirà, con collegamenti e lettura dei principali siti news ucraini, la situazione del suo paese; nella seconda parte del programma parlerà, invece, in ucraino rivolgendosi ai suoi connazionali presenti in Italia e, in particolare, in Toscana, dando informazioni riguardo a tutti gli aspetti legati all’accoglienza nel nostro paese.

L’obiettivo del format è il superamento delle barriere linguistiche, presupposto fondamentale per una vera accoglienza e una concreta integrazione sociale, visto che la quasi totalità dei rifugiati non conosce e non parla l’italiano; e questo rende complicata ogni forma d’interazione.

Fra i sostenitori del progetto, l’azienda agricola dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore – attraverso la vendita dei loro prodotti – ed Etruria Retail master franchisee Carrefour.