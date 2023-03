Arriva il nuovo Commissario del Maggio Musicale Fiorentino

Ora è ufficiale: Onofrio Cutaia è il nuovo Commissario del Maggio Musicale Fiorentino.

Anche la Uilcom-Uil Toscana interviene sull’avvio del commissariamento al Maggio Musicale Fiorentino: "Prendiamo atto che l’impegno preso dal Ministro e dal Sindaco, nel comunicato congiunto del 9 marzo scorso, di avviare rapidamente l’azione di commissariamento è stato mantenuto.

Il primo pensiero per quanto ci riguarda è ovviamente il pagamento immediato degli stipendi ai lavoratori e il prosieguo dell’attività della Fondazione confidando che il commissario governativo Dott. O. Cutaia avrà la nostra stessa priorità.

Al Dott. O. Cutaia offriamo fin da subito, nel rispetto dei ruoli, la nostra piena disponibilità al dialogo in modo costruttivo ed efficace affinché si possano discutere i problemi che affliggono la Fondazione".

La Uilcom Toscana ha come priorità la salvaguardia del lavoro e delle retribuzioni dei lavoratori del Maggio da 20 anni già falcidiate dall’assenza di rinnovi contrattuali e da un piano industriale che le ha decurtate pesantemente dal 2014: "Tematiche per noi irrinunciabili. Inoltre la nostra organizzazione sindacale si adopererà nella difesa della qualità artistica del Teatro universalmente riconosciuta" concludono dalla Uilcom-Uil Toscana.

“Vogliamo fargli un grosso in bocca al lupo, perché, considerato il passato, il suo compito appare particolarmente arduo -afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega- Innanzitutto, occorrerà dare garanzie al personale e poi mettere mano ad una complessiva situazione finanziaria che appare piuttosto deficitaria-prosegue il Consigliere.” “Non sarà facile, infatti, trasformare un classico carrozzone in una funzionale struttura con determinate prerogative, facendo sì che l’istituzione possa davvero essere un vanto per Firenze e l’intera Toscana” precisa l’esponente leghista. “Speriamo davvero, dunque, che l’incombente primavera, favorisca un definitivo rifiorire del Maggio” conclude il rappresentante della Lega.