Case della Memoria: sette riaperture in Toscana il 25 e 26 aprile

23 aprile 2026 – Dopo aver fatto registrare 35mila visitatori in tutta Italia nel weekend del 18 e 19 aprile, a grande richiesta, anche quest’anno le Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri fanno il bis. Sono 17 le case museo in tutta Italia hanno ricevuto prenotazioni extra rispetto a quelle possibili in sole due giornate di apertura e che saranno quindi recuperate nel fine settimana del 25 e 26 aprile.

Sette le riaperture in Toscana, con Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo, Museo Pietro Annigoni ad Anghiari (Ar), la Casa Museo di Franco e Lidia Luciani di Firenze, il Puccini Museum Casa Natale di Lucca, la Villa Reale di Marlia a Capannori (LU), Casa Museo Leonetto Tintori a Prato e Casa Studio Quinto Martini a Seano (Carmignano, Prato).

In Emilia Romagna sono sei le realtà che aderiscono: Casa Museo Renzo Savini a Bologna, la Casa Museo Leo Amici aMontescudo-Monte Colombo (Rn), la casa studio di Giulio Turci "Un nido di passeri" aSantarcangelo di Romagna (Rn), Casa dell'Upupa - Casa Studio Ilario Fioravanti aSorrivoli di Roncofreddo (Fc), il Museo Pietro Mascagni a Bagnara di Romagna (Ra), la casa laboratorio di Raffaele Bendandi a Faenza (Ra).

Due adesioni nelle Marche, la Casa Museo Gino Augusti 900 a Trecastellie Casa Montessori a Chiaravalle, entrambe in provincia di Ancona. In Piemonte torna ad aprire, dopo il grande successo dello scorso weekend, il Museo Casa Don Bosco di Torino. In Sicilia la Casa Museo "Luigi Capuana" di Mineo (Ct).

Le Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri sono state promosse dall'Associazione Nazionale Case della Memoria, che mette in rete 120 case museo italiane, on il patrocinio del Ministero della Cultura, con il supporto e la collaborazione dei comitati Icom Demhist (Comitato Internazionale per le Case Museo Storiche) e Iclcm (Comitato Internazionale per i Musei Letterari e dei Compositori), Icom International, Icom Italia e la Rete Europea delle Case Museo dei Personaggi Illustri. L’evento ha inoltre la media partnership di Rai Italia e TgR Rai. Per la Toscana, vede UniCoop Firenze come sponsor tecnico e si tiene nell’ambito del progetto Memorie di Cultura, realizzato con il contributo della Fondazione CR Firenze.

EMILIA ROMAGNA

Casa Dell'upupa

Piazza Roverella 13 - 47020 Sorrivoli di Roncofreddo (Fc)

Email: ilario.fioravanti@gmail.com

Telefono: 3343651256

Sito web: www.casadellupupa.it

Facebook: https://www.facebook.com/ilario.fioravanti

Instagram: https://www.instagram.com/ilario.fioravanti

Descrizione: a Casa dell’Upupa non entri come visitatore, ma come ospite. È un luogo vivo, intimo e accogliente, dove ogni angolo custodisce una parte dell’anima di Ilario Fioravanti artista e architetto del Novecento. Le visite sono esperienze personalizzate, pensate per farti sentire a tuo agio, come quando qualcuno apre la porta e ti accoglie nella sua casa.

Date di apertura: 25 e 26 Aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita, Visita guidata raccontata: un format che troverai solo a Casa dell'Upupa.

Programma: dalle 10 alle 18: ogni ora parte uno slot di visita a cui poter partecipare, previa prenotazione obbligatoria al 3343651256 o tramite mail ilario.fioravanti@gmail.com. L'ingresso è a offerta libera.

Casa Museo Leo Amici

Via Canepa n. 138, Lago di Monte Colombo - Montescudo - Monte Colombo (RN)

Email: info@fondazioneleoamici.org

Telefono: 0541 985207

Sito web: https://www.leoamici.it/casa-museo-leo-amici

Descrizione: ultima dimora di Leo Amici, situata nel "piccolo paese fuori dal mondo" da lui fondato. Dimora in cui trascorse gli ultimi anni di vita, ponendo le basi del progetto umanitario del Lago di Monte Colombo. La casa conserva arredi d'epoca, opere d'arte e filmati di repertorio che documentano la vita e l'opera del personaggio.

Date di apertura: 25 e 26 Aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita

Programma: visita guidata con visione di filmati e omaggio di materiale illustrativo. Apertura: 10:00-13:00 e 15:00-19:00. Possibilità di visitare anche il Museo Leo Amici e le mostre a cielo aperto nel complesso del lago.

Casa Museo Renzo Savini

Via Letizia 11 - 40136 Bologna

Email: savinicultura@gmail.com

Telefono: /

Sito web: www.casamuseorenzosavini.it

Facebook: Casa Museo Renzo Savini

Instagram: casamuseorenzosavini

Descrizione: dimora bolognese che custodisce la collezione eclettica di Renzo Savini. Uno spazio dove l'arte e la memoria si intrecciano attraverso una vasta raccolta di opere e oggetti che spaziano dalla Preistoria al Novecento.

Date di apertura: 25 e 26 Aprile 2026

Tipo di attività: ingresso gratuito su prenotazione; visita guidata a €8,00, Apertura straordinaria di Casa Museo Renzo Savini

Programma: apertura al pubblico della collezione che spazia dalla scultura alla pittura, dall’editoria all’illustrazione. Orario 10:00-18:00.

Museo Pietro Mascagni

Piazza IV Novembre, 2 - 48010 Bagnara di Romagna (Ra)

Email: museomascagni.bagnara@gmail.com

Telefono: +393472509841

Sito web: www.museomascagni.it

Facebook: https://www.facebook.com/MuseoMascagniBagnara/

Instagram:

https://www.instagram.com/museo_mascagni_bagnara/

Descrizione: il Museo raccoglie molti oggetti e un carteggio di quasi 5000 lettere autografe.

Date di apertura: 25 e 26 Aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita

Programma: il museo sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30.

Raffaele Bendandi

Via Manara 17 - 48018 Faenza (Ra)

Email: osservatoriobendandi@virgilio.it

Telefono: 3388188688

Sito web: osservatoriobendandi.it

Facebook: osservatoriobendandi

Instagram: /

Descrizione: casa laboratorio dove Raffaele Bendandi (1893–1979) viveva e sperimentava. Qui fu allestito il suo osservatorio scientifico, in cui ha costruito sismografi artigianali tuttora funzionanti e studiato la teoria sismogenica ispirata all’influsso astronomico.

Date di apertura: 26 Aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita, Conosci Casa Bendandi: un piccolo angolo di scienza in una città creativa

Un Nido Di Passeri

Via Don Minzoni 49 - 47822 Santarcangelo di Romagna (Rn)

Email: miresaturci@libero.it

Telefono: 3420675085

Sito web: www.giulioturci.it

Facebook: @Associazione Giulio TurciInstagram: @Associazione Giulio Turci

Descrizione: la casa studio di Giulio Turci "Un nido di passeri" è una mansarda costruita nei primi anni ’60. Sono esposte le opere e l’appartamento conserva gli oggetti personali di Turci, gli utensili del lavoro, libri e fotografie.

Date di apertura: 25 e 26 Aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita, Case e palazzi ovvero i segni del tempo

Programma: visita guidata per piccoli gruppi, offerta libera. Orario: 10 / 13. Prenotazioni obbligatorie ai numeri indicati.

MARCHE

Casa Museo Gino Augusti 900

Via Gino Augusti, 1 - 60012 Località Brugnetto di Ripe (An)

Email: casamuseoginoaugusti900@gmail.com

Telefono: 3486192814

Sito web: Casa Museo Gino Augusti 900Facebook: Locanda della CavalleriaInstagram: Casa Museo Gino Augusti 900

Descrizione: il Palazzo Antonelli Castracane Augusti Martines sorge su un antico castrum romano.

Date di apertura: 25 e 26 Aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata

Programma: oggi il palazzo è Casa Museo Gino Augusti 900, membro delle Case della Memoria.

Casa Montessori Chiaravalle

Piazza Mazzini, 10 - 60033 Chiaravalle (An)

Email: info@casamontessorichiaravalle.it

Telefono: 339 4712362 / 379 1763049

Sito web: www.casamontessorichiaravalle.it

Facebook: Casa Montessori Chiaravalle

Instagram: _casa_montessori_chiaravalle

Descrizione: la casa natale di Maria Montessori è un luogo di conoscenza che connette Chiaravalle al mondo. Attraverso linguaggi contemporanei, la vita della scienziata e pedagogista viene restituita come traccia e ispirazione. Nella "Stanza del Metodo" un'installazione accoglie gli oggetti essenziali del suo pensiero.

Date di apertura: 25 Aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita Maria Montessori da Chiaravalle al Mondo: un nuovo sguardo sull'infanzia

Programma: sabato 25 Aprile. Visite guidate gratuite: ore 10:00, 15:30, 17:30. Ingressi liberi senza guida: ore 09:30, 11:30, 17:00. Prenotazione necessaria sul sito web o via email/whatsapp fino a capienza massima.

PIEMONTE

Museo Casa Don Bosco

Via Maria Ausiliatrice, 32 - 10152 Torino

Email: ana.martingarcia@museocasadonbosco.it

Telefono: 3534533594

Sito web: https://museocasadonbosco.org/

Facebook: https://www.facebook.com/museocasadonbosco

Instagram: https://www.instagram.com/museo_casadonbosco/?hl=it

Descrizione: il Museo Casa Don Bosco si trova nel complesso di Valdocco, Casa Madre dei Salesiani e luogo di origine dell’opera di San Giovanni Bosco (1815–1888). Inaugurato nell’ottobre 2020, il museo si sviluppa su circa 4.000 metri quadrati distribuiti su quattro piani.

Date di apertura: 25 e 26 Aprile 2026

Tipo di attività: ingresso libero

Programma: 25 e 26 Aprile 2026 – Ingresso gratuito. È possibile visitare il museo in autonomia con audioguida tramite codice QR.

TOSCANA

Museo Pietro Annigoni ad Anghiari

Via Nova 38 - 52031 Anghiari (Ar)

Email: alessandro.bartolomei@bccas.it

Telefono: 575787688

Sito web: www.museopietroannigoni.it

Descrizione: il museo permanente Pietro Annigoni ad Anghiari è stato inaugurato il 13 Dicembre 2025. Le opere esposte sono quelle rimaste al maestro nella sua casa di Firenze in via degli Albizi. Nella villa sono esposte oltre 150 opere.

Date di apertura: 25 e 26 Aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita, Conoscere l'uomo Annigoni

Programma: nei due giorni di apertura la banca omaggia ogni visitatore con una stampa raffigurante un'opera del maestro.

Casa Museo di Franco e Lidia Luciani

Via Niccolò da Uzzano 11 - 50126 Firenze

Email: casalucianifirenze@libero.it

Telefono: 3497235906

Sito web: https://www.casedellamemoria.it/it/le-case-associate/franco-e-lidia-luciani.html

Facebook: Casa Museo Franco e Lidia LucianiInstagram: @casafrancoelidialuciani

Descrizione: Casa Museo in cui hanno vissuto Franco e Lidia Luciani, collezionisti d'arte.

Date di apertura: 26 Aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita

Programma: visita guidata di circa un'ora alla collezione privata di dipinti macchiaioli.

Casa Museo Ivan Bruschi

Corso Italia 14 - 52100 Arezzo

Email: info@fondazioneivanbruschi.it

Telefono: 0575 354126

Sito web: https://www.fondazioneivanbruschi.it/

Facebook: https://www.facebook.com/casamuseo.ivanbruschi/

Instagram: @casamuseobruschi

Descrizione: parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, è la dimora del celebre antiquario fondatore della Fiera dell'Antiquariato di Arezzo. È possibile ammirare oltre 8.000 oggetti dalla Preistoria al XX secolo in una realtà culturale polivalente.

Date di apertura: 25 e 26 Aprile 2026

Sabato 25Aprile: ingresso libero, Ingresso gratuito alla Casa Museo Ivan Bruschi, senza visite guidate e senza necessità di prenotazione. Domenica 26 Aprile: ingresso a pagamento.

Casa Studio di Quinto Martini

Via Baccheretana, 306 - 59015 Seano Carmignano (Po)

Email: cultura@comune.carmignano.po.it

Telefono: +393386335362

Sito web: https://www.museoquintomartini.it/

Descrizione: lo scultore e pittore Quinto Martini rimase legato tutta la vita alla sua terra natale.

Date di apertura: 25 e 26 Aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita

Programma: la Casa Studio è visitabile su prenotazione con la guida della nipote dell’artista.

Villa Reale di Marlia

Via Fraga Alta 2 - 55014 Capannori (Lu)

Email: info@villarealedimarlia.it

Telefono: 0583 30108

Sito web: https://villarealedimarlia.it/

Descrizione: antica residenza di Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone, la Villa è immersa in un parco di 16 ettari. Oltre ai raffinati appartamenti in stile impero, la tenuta ospita il più antico teatro di verzura d’Europa, la Grotta di Pan e le eclettiche collezioni della Contessa Mimì Pecci Blunt.

Date di apertura: 25 e 26 Aprile 2026

Tipo di attività: biglietto ridotto parco e musei

Programma: ingresso a tariffa speciale di €15 dalle ore 10:00 alle 18:00. È obbligatoria la prenotazione via email entro il 24/04/26. Disponibile l'app "Villa Reale" per audioguida multilingua; non è previsto servizio guida.

Puccini Museum Casa Natale

Piazza Cittadella 5 - 55100 Lucca

Email: info@puccinimuseum.it

Telefono: 0583 584028

Sito web: www.puccinimuseum.it

Descrizione:Appartamento nel cuore di Lucca dove Giacomo Puccini nacque nel 1858. Tra i tesori esposti: il pianoforte Steinway su cui compose Turandot, bozze di Tosca e il celebre costume di scena della principessa di ghiaccio.

Date di apertura: 25 e 26 Aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita (inclusa nel biglietto)

Programma: sabato e domenica alle ore 12:00: visita guidata gratuita a cura del personale del museo. Prenotazione consigliata.

Casa Museo Leonetto Tintori

Via di Vainella n. 1/g - 59100 Prato

Email: info@laboratoriotintori.prato.it

Telefono: 347 8293472

Sito web: Link Museo

Descrizione: residenza del restauratore Leonetto Tintori, conservata intatta secondo le sue volontà. Ospita una collezione di reperti dal '300 al '900 e un parco con un singolare mausoleo a forma di Arca di Noè.

Date di apertura: 26 Aprile 2026

Tipo di attività: Visita guidata + workshop (con contributo)

Programma: ore 15.00: visita guidata di 2 ore alla casa seguita da una dimostrazione pratica sulla tecnica della pittura ad affresco.

SICILIA

Casa Museo "Luigi Capuana"

Via Romano, 16 - 95044 Mineo (Ct)

Email: museo.capuana@comune.mineo.ct.it

Telefono: 0933 983056 / 320 2234164

Sito web: www.casamuseoluigicapuana.it

Descrizione: Elegante palazzo ottocentesco nel cuore di Mineo, casa natale del celebre esponente del Verismo. Oltre agli arredi originali e ai documenti autografi, il museo espone le attrezzature fotografiche d'epoca, rivelando l'interesse dello scrittore per questa forma d'arte allora agli albori.

Date di apertura: 26 Aprile 2026

Tipo di attività: Visite guidate gratuite, visite animate, workshop Capuana eclettico: in collaborazione con l’Associazione “Parnaso Siculo”

Programma: Domenica ore 10:00–13:00 (visite guidate) e 16:00–19:00 (visite animate). Biglietto ridotto € 2 (gratuito under 14).