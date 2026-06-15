Beach volley al Galluzzo, i gironi del Torneo Berna

GALLUZZO (FIRENZE) - Torna al Galluzzo il Torneo Berna, il torneo di beach volley organizzato in memoria di Ilaria Bernacchioni. Nel 2026 è alla 6ª edizione.
Si giocherà nel campo di beach volley in viale Tanini nei giorni 17-18-19 giugno, 22-23-24-25 giugno e 3-4 luglio.
Tutto il ricavato va come sempre all’Associazione Tumori Toscana – ATT, per sostenere i malati oncologici e le famiglie. Il torneo nasce proprio per ricordare Ilaria e trasformare lo sport in solidarietà.
Ecco tutti i GIRONI UFFICIALI della 6ª edizione del Torneo Berna (16 squadre divise in 4 gironi).
Girone A
Succo di frutta per tutti
Space Jammin
Volley ma non posso
27.05.1985
Girone B
Last Minute Volley
Maturati
S.J. And Friends
A.C.Caso
Girone C
Sheriff Samba
Biblio
A.C.Picchia
Volley Una Billa
Girone D
Brufen H24
A.S.Dissociati
Gli Ultimi Rimasti
Cita
Nomi spettacolari come sempre. “1 solo vincitore” dicono gli organizzatori ma qui vince già chi ha inventato i nomi delle squadre. Soprattutto, vince chi partecipa e contribuisce al ricordo di Ilaria e a una concreta azione di solidarietà.