Beach volley al Galluzzo, i gironi del Torneo Berna

GALLUZZO (FIRENZE) - Torna al Galluzzo il Torneo Berna, il torneo di beach volley organizzato in memoria di Ilaria Bernacchioni. Nel 2026 è alla 6ª edizione.

Si giocherà nel campo di beach volley in viale Tanini nei giorni 17-18-19 giugno, 22-23-24-25 giugno e 3-4 luglio.

Tutto il ricavato va come sempre all’Associazione Tumori Toscana – ATT, per sostenere i malati oncologici e le famiglie. Il torneo nasce proprio per ricordare Ilaria e trasformare lo sport in solidarietà.

Ecco tutti i GIRONI UFFICIALI della 6ª edizione del Torneo Berna (16 squadre divise in 4 gironi).

Girone A

Succo di frutta per tutti

Space Jammin

Volley ma non posso

27.05.1985

Girone B

Last Minute Volley

Maturati

S.J. And Friends

A.C.Caso

Girone C

Sheriff Samba

Biblio

A.C.Picchia

Volley Una Billa

Girone D

Brufen H24

A.S.Dissociati

Gli Ultimi Rimasti

Cita

Nomi spettacolari come sempre. “1 solo vincitore” dicono gli organizzatori ma qui vince già chi ha inventato i nomi delle squadre. Soprattutto, vince chi partecipa e contribuisce al ricordo di Ilaria e a una concreta azione di solidarietà.