Arezzo: la Fiera Antiquaria non potrà svolgersi neanche a febbraio

Lo ha confermato l'amministrazione comunale

L’amministrazione comunale ha comunicato che l’edizione di febbraio della Fiera Antiquaria non potrà svolgersi. Dal confronto che il Sindaco Ghinelli ha avuto con il Prefetto, in virtù dell’ancora attuale stato di emergenza conseguente alla pandemia, non sono state rilevate condizioni tali da poter consentire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza.

L’auspicio dell’amministrazione è che nelle prossime settimane la situazione sanitaria migliori al punto che l’edizione di marzo possa tenersi regolarmente e che la Fiera della città possa finalmente ripartire.