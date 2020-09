Fiera Antiquaria di settembre ad Arezzo

La Fondazione Ivan Bruschi, amministrata da UBI Banca, propone visite speciali

Arezzo, 4 settembre 2020– In occasione della Fiera Antiquaria la Fondazione Ivan Bruschi, amministrata da UBI Banca, propone visite speciali alla scoperta dell’eclettica collezione dell’antiquario aretino, di cui ricorre proprio nel mese di settembre il centenario della nascita: domenica 6 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 sarà possibile visitare Casa Bruschi a costo ridotto con la formula “Entri in due paga uno”.

Oltre alle opere d’arte raccolte all’interno delle splendide sale del palazzo Trecentesco sede della Casa Museo e al panorama unico delle terrazze che si affacciano sulla Pieve, tutti i visitatori potranno ammirare i nuovi dettagli delle due opere recentemente restaurate: la bellissima “Tanagrina” greca del III secolo a.C. e la maestosa pala di Luca di Paolo di Niccolò da Matelica.

Per rendere più interessante e piacevole la visita delle famiglie, per tutti i bambini tra 6 e 11 anni saranno disponibili gratuitamente le speciali “Carte Didattiche”: un tool divertente e istruttivo per viaggiare tra le sale espositive e conoscere le opere principali del Museo attraverso disegni da completare, parole nuove da inventare ed emozioni da raccontare.

Tutte le visite potranno svolgersi in sicurezza anche grazie all’innovativo dispositivo “Fidelitas Distance” di cui la Fondazione Bruschi si è già dotata da mesi: un braccialetto elettronico che, indossato da più persone presenti all’interno di una stanza, garantisce il corretto distanziamento sociale.

Info e prenotazioni:

Fondazione Ivan Bruschi, Corso Italia 14 – Arezzo, tel. 0575/354126.

Aperti dal martedì alla domenica con orario 10.00-13.00 / 14.00-18.00