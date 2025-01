Area Ombrone e Bisenzio: codice arancione per la pioggia

Una perturbazione porterà pioggia in particolare sui rilievi. Per oggi 27 gennaio e domani 28 la Regione Toscana ha emesso un'allerta meteo codice arancio per l'area Ombrone-Bisenzio e codice giallo per i comuni Mugello ed Alto Mugello.

Oltre alle piogge saranno possibili locali temporali e forti raffiche di vento sui crinali appenninici. Le autorità consigliano di prestare la massima attenzione negli spostamenti, in particolare durante il transito su strade adiacenti ai corsi d'acqua e nei sottopassi stradali.

Evitare di attraversare le aree allagate anche se apparentemente con poca acqua. I cittadini sono invitati a seguire le indicazioni dell'autorità di protezione civile locale e tenersi aggiornati tramite i canali informativi istituzionali.Rischi e Norme di Comportamento sul sito della Regione Toscana: http://bit.ly/2KvE5SChttps://cfr.toscana.ithttps:..