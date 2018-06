Area di crisi di Livorno: nuovo avviso per accedere agli incentivi

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 10 luglio 2018

Un nuovo avviso, con una dotazione di 10 milioni di euro, è stato emanato dal Ministero dello sviluppo economico per accedere agli incentivi previsti nell'ambito dell'Accordo di programma per l'area di crisi complessa di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 10 luglio 2018 e saranno esaminate sulla base di una procedura valutativa a sportello.

La Regione Toscana sta predisponendo insieme a a Invitalia, l'agenzia del Mise che gestisce la procedura, una serie di opportunità e incontri per far conoscere le diverse possibilità di finanziamento e per favorire la presentazione di progetti imprenditoriali coerenti con le finalità dell'intervento.

Un primo appuntamento è già in programma per il 26 giugno: un webinar, seminario on line, che sarà curato per la durata di due ore dagli esperti di Invitalia, con una prima parte di presentazione degli incentivi e una seconda dedicata alle domande dei partecipanti. La partecipazione, per consentire un'adeguata interazione, è limitata a 50 persone. Sul sito di Invitalia è già possibile iscriversi all'evento.

Sono inoltre previsti due incontri di presentazione dell'avviso che si terranno a Rosignano, il 5 luglio, e a Livorno, in una data che verrà successivamente comunicata.