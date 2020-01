Architetti: nasce “Firenze BIM Arena”

Incontri mensili per confrontarsi con esperti e aziende. Il progetto scatta a febbraio

Scatta mercoledì 12 febbraio “Firenze BIM Arena – Incontri sulla digitalizzazione per il processo progettuale e il mondo delle costruzioni”, progetto promosso da Ordine e Fondazione Architetti Firenze con lo scopo di promuovere la cultura progettuale attraverso il BIM, che si svilupperà in cinque incontri a cadenza mensile (da febbraio a giugno 2020) in cui esperti, aziende e neofiti potranno confrontarsi fra loro.

I cinque eventi formativi, di otto ore ciascuno, si terranno alla Palazzina Reale di piazza Stazione a Firenze, alla presenza di importanti ospiti e studi. Ma il programma prevede anche incontri di approfondimento (BIMtALKS) su alcune tematiche particolarmente sensibili, tra cui H-BIM e LEGAL BIM, e a disposizione dei partecipanti ci sarà inoltre un'area commerciale dove sarà possibile chiedere informazioni dettagliate sui software di modellazione e non solo direttamente alle case produttrici.

Il primo incontro sulla “Progettazione integrata 1”, che si terrà il 12 febbraio a partire dalle 8.30, avrà come tema tecnico “Dalla fase euristica progettuale alla definizione esecutiva architettonica”. Dopo un'introduzione di Lapo Galluzzi e Simone Marzola (consiglieri della Fondazione Architetti Firenze) e Roberto Masini (consigliere dell'Ordine degli Architetti di Firenze), a salire sul palco saranno Chiara Rizzarda (BIM Tutor & Project coordinator), Giulio Drudi (Lombardini 22), Giovanni Chiabrando (Planimetro Stp) e Luigi Dattilo (Bim Manager GPA), cui seguiranno una tavola rotonda moderata da Matteo Cacozza (Bim Manager fiorentino) e, nel pomeriggio, gli interventi sui casi studio di Laura Tiburzi (Mario Cucinella Architects), Simone Abbado e Michele Guasco (Rossiprodi Associati) e Andrea Relli (Politecnica), fino alla tavola rotonda conclusiva.

“Per rispondere alla maggiore complessità dell’iter progettuale, le professionalità coinvolte nei progetti sono andate verso una crescente specializzazione, ma anche una conseguente frammentazione. Fare BIM, ovvero gestire in forma elettronica le informazioni dell’intero progetto, migliora le prestazioni del team soprattutto perché riavvicina le diverse professionalità, che tornano a parlare un linguaggio comune. È da queste premesse che nasce il nostro progetto – spiegano gli organizzatori – sarà una 'Arena' perché sarà possibile confrontarsi sui temi più attuali tra neofiti, esperti e aziende del settore. L'aspetto progettuale rimane sempre al centro dell'Arena, motivo per cui ogni incontro darà molto spazio alla presentazione di casi studio raccontati direttamente dai progettisti”.

Partner di Bim Arena per tutte le date è Autodesk /NKE, a cui nelle date successive si affiancheranno altri prestigiosi sponsor tecnici.

Dopo quello del 12 febbraio, gli altri incontri sono in calendario sempre alla Palazzina Reale l'11 marzo (Progettazione integrata 2, sui temi di: processi interoperabili – Lo scambio delle informazioni nel processo della gestione della sostenibilità ambientale – Energetica e Impianti), con la partecipazione prevista fra gli altri dello Studio Foster & Partners, l'8 aprile (Progettazione integrata 3: La gestione del cantiere attraverso il BIM, il computo metrico estimativo, la direzione dei lavori), il 6 maggio (BIM, Amministrazioni Pubbliche, normativa e aspetti legali, sul tema della gestione degli appalti pubblici attraverso processi digitali) e il 10 giugno (Il BIM orientato al Facility Management, che avrà come temi: Database di informazioni sull'edificio – Space management – Operation&Maintenance).

Un primo incontro si era già tenuto lo scorso mese di ottobre, per fornire una descrizione dettagliata degli eventi in programma nel 2020, un'introduzione all'universo BIM attraverso interventi di BIM Manager qualificati e una panoramica dei principali strumenti di modellazione argomentati direttamente da esperti di alcune tra le principali case software: Allplan, Archicad / FermatDesign, Autodesk /NKE, Vectorworks /Videocom.

Per le informazioni sul progetto, sugli incontri e sulle iscrizioni, è possibile consultare la pagina www.architettifirenze.it/evento/bim-arena/.