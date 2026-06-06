Apriti Cinema: l’Estate fiorentina torna sotto le stelle

Anche quest’anno l’Estate fiorentina accende lo schermo in una delle piazze più belle della città. Dal 15 giugno al 26 luglio torna Apriti Cinema, l’arena cinematografica gratuita che porta film d’autore e documentari sotto il cielo di Piazza de’ Pitti.

Ogni sera alle 21.45, salvo due eccezioni il 25 giugno e il 4 luglio con inizio alle 21.30, il pubblico potrà sedersi davanti al maxischermo per vedere pellicole in lingua originale, con sottotitoli in italiano e in inglese.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L’unica pausa è prevista per il 24 giugno.L’iniziativa fa parte del cartellone dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze ed è organizzata dall’associazione Quelli dell’Alfieri, con la programmazione curata dal Cinema La Compagnia di Fondazione Sistema Toscana e la collaborazione delle Gallerie degli Uffizi. Una formula che ha funzionato: dopo il successo dello scorso anno, la scelta di Piazza de’ Pitti come location è stata confermata.

Per la sindaca Sara Funaro Apriti Cinema è “un appuntamento speciale, frutto di un bel lavoro di squadra” che mette insieme Comune, Uffizi e La Compagnia. Un modo per valorizzare il cinema di qualità e allo stesso tempo far vivere le piazze, restituendo vitalità a luoghi simbolo della città.

Quest’anno la rassegna celebra anche tre centenari importanti: quello di Marilyn Monroe con la sezione Marilyn 100, quello del maestro degli effetti speciali Carlo Rambaldi con La materia dei sogni, e quello del regista Florestano Vancini, autore di film di forte impegno civile.L’assessore alla Cultura Giovanni Bettarini sottolinea i numeri: 43 serate gratuite, dal 15 giugno al 27 luglio, con un programma costruito insieme ai principali festival fiorentini e alle realtà culturali cittadine. In cartellone infatti finiscono molti dei titoli passati dalla 50 Giorni di Cinema a Firenze: dal Florence Queer Festival a Middle East Now, dal Festival dei Popoli a Lo Schermo dell’Arte, dal River to River al Festival di Cinema e Donne, fino al N.I.C.E. che quest’anno festeggia 35 anni. Non mancano il Korea Film Fest, France Odeon e il FánHuā Chinese Film Festival.

Anche la Regione Toscana sostiene con convinzione la manifestazione. L’assessora Cristina Manetti ricorda che La Compagnia è la Casa del Cinema della Regione e che Apriti Cinema permette di portare fuori dalla sala una programmazione che durante l’anno anima i festival internazionali.

Sulla stessa linea il presidente di Fondazione Sistema Toscana, Iacopo Di Passio: l’arena estiva è il modo per far arrivare i film d’autore e i documentari a un pubblico più ampio, fatto di fiorentini e turisti.

Il programma è molto vario. Oltre agli omaggi e ai festival, ci sono le serate del Premio Fiesole ai Maestri del Cinema, quest’anno dedicato al regista francese Olivier Assayas, e gli appuntamenti curati dalle Gallerie degli Uffizi. Torna anche Dal libro al film con pellicole tratte da grandi autori come Agatha Christie, Carlo Collodi, Giorgio Bassani, Stephen King e Philip K. Dick.

Da segnalare la proiezione di Shining di Kubrick accessibile anche alle persone con disabilità visiva, grazie alla collaborazione con INCinema.

Spazio anche a Cambia Uomo Cambia, rassegna dedicata al contrasto della violenza maschile sulle donne, e a Florence Calling che racconta le notti fiorentine degli anni Ottanta.

Il programma completo è disponibile su http://www.cinemalacompagnia.it.