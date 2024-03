Aprile, mese di eventi e degustazioni per i vini toscani

Go Wine ritorna a Firenze con un nuovo appuntamento in hotel. La data è quella di giovedì 4 aprile, presso lo Starhotels Michelangelo. Un evento dedicato alle espressioni del vitigno Nebbiolo in Piemonte: l’intento è di proporre un banco d’assaggio che comunichi le peculiarità di uno dei più importanti vitigni italiani, nelle diverse denominazioni e territori sulle colline attorno ad Alba e con alcune escursioni nella regione Piemonte. Con la possibilità di una degustazione tematica di livello, sia a favore dei professionisti del settore, sia a favore del pubblico degli enoappassionati. Un parterre selezionato di cantine incontrerà il pubblico al banco d’assaggio. Per info e prenotazioni: Go Wine - Alba tel. 0173 364631 fax 0173 361147

Sabato 6 aprile dalle ore 11.30 e fino al calar del sole, la cantina “I vini di Maremma” spalancherà le porte a chi vorrà immergersi nel meraviglioso mondo della viticoltura e dell’enologia. Un viaggio tra aromi e profumi di una delle realtà più vivaci della Maremma, che trova casa in località “Il Cristo”, a Marina di Grosseto, e che quest’anno taglierà il traguardo dei primi settanta anni di attività. Nata ai tempi dell’Ente Maremma, la cantina vide la luce nel 1954 e da quel momento divenne punto di riferimento dell’intera zona, contribuendo a trasformare radicalmente il volto della Maremma e a creare un prodotto di elevata qualità e particolarmente apprezzato dai mercati nazionali e internazionali.

Con i suoi 230 soci, “I vini di Maremma” con l’arrivo della primavera lancia “I vini di Maremma - Una storia sociale EXPERIENCE”, un cammino che condurrà chi vorrà partecipare in un percorso in cui saranno coinvolti tutti i sensi. Dalla degustazione immersiva in barricaia al walk in degustativo a cura degli addetti della cantina, quella di sabato 6 aprile sarà una giornata all’insegna della condivisione di tutto il bello e il buono che solo la Maremma è capace di donare.

“Ancora una volta - ha dichiarato Massimo Tuccio, presidente della cooperativa - la nostra cantina guarda avanti e apre le porte a tutti coloro che vorranno venire a conoscerci o a riscoprirci. Un’occasione unica, che intendiamo replicare con cadenza regolare e che ha come obiettivo la piena condivisione dei nostri valori oltre che della passione che ogni giorno i soci mettono nel proprio lavoro. I nostri vini sono un’eccellenza nel mondo e di questo non possiamo che andare fieri.

Non dobbiamo, però, mai dimenticare che le nostre radici affondano in Maremma ed è proprio da qua, dalla Maremma, che dobbiamo lanciare un messaggio forte e chiaro: scegliere i vini della nostra terra e portarli nel mondo significa donare alle generazioni presenti e a quelle future un domani prosperoso, anche in tempi complessi come quelli che stiamo vivendo. L’iniziativa “I vini di Maremma - Una storia sociale EXPERIENCE” va in questa direzione e ha l’ambizione di rendere quella della nostra cantina una storia da condividere, raccontare e prendere a modello”.

L’iniziativa è gratuita. Per informazioni: info@ivinidimaremma.it.

SAN QUIRICO D'ORCIA

Quattro giorni di degustazioni, di eventi, di bellezza per la 13^ edizione dell’Orcia Wine Festival, la mostra mercato del vino Orcia, in programma a San Quirico d’Orcia (Siena) dal 25 aprile al 28 aprile.

Novità di questa edizione, l’apertura della manifestazione dello splendido scenario degli Horti Leonini, il parco cinquecentesco nel cuore del centro storico di San Quirico d’Orcia, dove si svolgerà il primo banco di assaggio dei vini Orcia, fra musica ed arte. E poi un programma ricco di eventi, di assaggi, musica e cultura all’interno delle sale affrescate di Palazzo Chigi, che ospiteranno 20 cantine della denominazione Orcia.

La kermesse del vino, organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia – in collaborazione con il Consorzio del Vino Orcia – propone banchi di assaggio, quattro degustazioni tecniche guidate da Onav Siena, masterclass, trekking urbani, visite guidate alla scoperta delle bellezze architettoniche ed artistiche del centro storico di San Quirico.

“L’Orcia Wine Festival è sempre più grande evento enologico per gli appassionati dei vini della Val d’Orcia e per i turisti che avranno la possibilità di conoscere le eccellenze delle cantine vitivinicole – sottolinea Marco Bartoli, vicesindaco Comune San Quirico d’Orcia -. Proponiamo un programma pieno di eventi culturali, degustazioni originali e banchi di assaggio, in una location unica come Palazzo Chigi, e con la novità, l’apertura della manifestazione all’interno degli Horti Leonini, con vini di eccellenza, arte e bellezza, per un connubio piena di fascino. Fondamentale la collaborazione del Consorzio del Vino Orcia e di Onav Siena, per l’organizzazione delle degustazioni”.

“Anno per anno questo evento si sviluppa in maniera sempre più trasversale, pensato sì per i tanti appassionati del vino, ma anche per le famiglie, i turisti stranieri – spiega Giulitta Zamperini presidente del Consorzio del Vino Orcia – con la collaborazione del Comune di San Quirico d’Orcia abbiamo poi la possibilità di calare i nostri vini nei monumenti del borgo, a partire da Palazzo Chigi Zondadari, sede storica della manifestazione, poi nel centro storico con trekking urbano”.