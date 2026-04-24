Apre la Mostra dell'Artigianato, le ultime novità

Firenze 24 aprile 2026. Si apre domani alle 10,00 alla Fortezza da Basso MIDA90, la Mostra Internazionale dell’Artigianato, che proseguirà fino a domenica 3 maggio con 500 espositori provenienti da tutta Italia e da una trentina di paesi esteri, fra i quali Afghanistan, Cina, Egitto, Francia, Giappone, India, Kenya, Lettonia, Lituania, Marocco, Oman, Pakistan, Perù, Spagna, Sudafrica, Tunisia, Ungheria, Uzbekistan, Vietnam, su una superficie espositiva complessiva di oltre 35mila metri quadrati.

Alla cerimonia inaugurale che si svolgerà al Teatrino Lorenese alle ore 17,00 a fianco del presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, parteciperà la sindaca di Firenze, Sara Funaro, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il presidente della Camera di Commercio di Firenze, Massimo Manetti, Andrea Cavani, referente delle Case del Made in Italy del MIMIT a Firenze e in Toscana, il presidente di CNA nazionale, Dario Costantini, il vicepresidente di Confartigianato nazionale, Tommaso Grassi Nesi e Elisa Guidi, coordinatrice di Artex e art director di MIDA90.

L’inaugurazione sarà arricchita da un momento culturale con una breve performance musicale del Duo Giotom: Giovanni Uscidda (saxofono contralto) e Tommaso Bravi (saxofono baritono) due saxofoni vincitori di prestigiose borse di studio nazionali della Scuola di Musica di Fiesole, che accompagneranno la voce narrante del Professor Ugo De Vita, noto attore e regista teatrale che declamerà alcuni brani tratti dalla letteratura di Vasco Pratolini, scrittore che ha saputo consegnarci l’immagine viva di quartieri di Firenze fatti di botteghe, di mestieri antichi e di lavoro quotidiano.

Fra gli eventi collaterali di MIDA90in evidenza, “La Mostra in mostra: 90 anni tra storia e futuro”, allestita al padiglione Cavaniglia, curata dall’Archivio storico della Regione Toscana con il coordinamento di Artex, che ripercorre la storia della storica manifestazione attraverso un percorso cronologico che accompagna il visitatore dalle origini ad oggi. Ogni sezione illustra tre decenni della Mostra, restituendo l’evoluzione di un’iniziativa nata nel 1931 a Firenze e divenuta nel tempo un punto di riferimento internazionale per il settore artigiano. Riflettori puntati su una Mostra che, come l’archivio, è testimone del passato, ma prefigura il futuro, racconta la storia ed esalta la memoria ma, allo stesso tempo, intravede il domani e l’innovazione tenendo ben salde le radici nella tradizione e nelle origini.

Tante le iniziative del primo giorno come i laboratori che al padiglione Spadolini (piano terra) mostreranno al pubblico i vari ‘segreti’ di bottega. Alle ore 15,00 e alle 17,00 sarà possibile assistere alla pratica della foggiatura al tornio da parte di maestri ceramisti della Scuola di Ceramica di Montelupo.

Sul fronte del ‘food’ spazio alla collaborazione fra Regione Toscana e Unicoop Firenze con il progetto Vetrina Toscana che al piano attico del padiglione Spadolini proporrà incontri, cooking show, appuntamenti con le scuole, degustazioni e ospiti fra produzioni locali e piatti tipici. Alle ore 12,00 e alle ore 13,00 in programma degustazioni di prodotti PAT-IGP-DOP a cura di Toscana Promozione Turistica e Unicoop Firenze e alle 18,00 sarà la volta degli Assaggi di Mida con degustazioni dell’Azienda agricola biologica Borgo di Vezzano, in provincia di Firenze, espositore di Mida.

A partire dalle ore 20,00 la Fortezza si animerà con street food e musica dal vivo negli spazi del Piazzale Nord Ovest. Un’occasione per prolungare l’esperienza della fiera anche dopo la chiusura dei padiglioni (info: www.mostrartigianato.it/programma/categorie/spettacoli-e-dj-set .

INFO: Orario di apertura: 10:00-20:00

Street food e musica dal vivo: ingresso libero 20:00-22:00*

*3 maggio chiusura ore 20:00