Apre a la GalLibreria del Centro Di

Inaugurazione, mercoledì 20 giugno 2018, ore 18.00

Il Centro Di, la storica casa editrice fondata nel 1968 da Ferruccio e Alessandra Marchi, inaugura la sua sede rinnovata in via dei Renai, a Firenze, e lo fa nel nome della sua altra grande vocazione oltre all’editoria - l’attività libraria specializzata - aprendo GalLibreria Centro Di. Sotto la guida di Ginevra Marchi, la GalLibreria proporrà, accanto alla vendita di nuovi titoli per le edizioni Centro Di, una serie di mostre tematiche sui libri e con i libri, avvalendosi dei propri volumi d’archivio, che verranno esposti al fianco di recenti edizioni nazionali ed internazionali e di prestiti di artisti e collezionisti. La prima mostra sarà dedicata ai libri d’artista e presenterà titoli provenienti dall’archivio del Centro Di e altri di Zona Archives e si avvale della collaborazione di Maurizio Nannucci, uno dei fondatori del collettivo Zona.