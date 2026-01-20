'Approvata mozione sulle criticità della piattaforma STAR'

È stata approvata all’unanimità oggi in Commissione 2 – Sviluppo economico del Comune di Firenze la mozione presentata dal consigliere capogruppo M5S Lorenzo Masi, che punta a intervenire sulle criticità della piattaforma regionale STAR utilizzata per la presentazione delle pratiche SUAP.

STAR (Sistema Telematico di Accettazione Regionale) è un portale regionale non gestito direttamente dal Comune di Firenze. Tuttavia, l’attuale struttura della piattaforma comporta un appesantimento significativo delle procedure, con un carico di lavoro eccessivo per cittadini, professionisti e imprese che ricade, inoltre, anche sugli uffici che a loro volta devono dare assistenza.

La compilazione delle pratiche risulta spesso complessa e troppo tecnica, con numerosi adempimenti e documenti richiesti, finendo per rallentare i procedimenti anziché semplificarli.

«Non si tratta di attribuire colpe al Comune – spiega Masi – ma di riconoscere che l’impianto attuale della piattaforma presenta limiti evidenti. Servono strumenti correttivi per alleggerire le procedure e rendere il sistema realmente funzionale».

Con l’approvazione della mozione, la Commissione impegna la Sindaca e la Giunta ad intraprendere nel tavolo già in essere un confronto con la Regione Toscana per migliorare il portale STAR e ridurre tempi e complessità delle pratiche.

Un passaggio condiviso che va nella direzione di una burocrazia più snella ed efficiente, a beneficio dell’intero tessuto economico cittadino.

“Un ringraziamento in particolare al Presidente Ricci, ai commissari e agli uffici SUAP”, conclude Masi.