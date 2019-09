Antognoni presenta il film su Maradona il 23 settembre all'Odeon

Il simbolo viola fu avversario del Pibe de Oro sia con la Fiorentina che con la Nazionale. Il docu-film di Asif Kapadia già acclamato al Festival di Cannes

Lunedì 23 Settembre (ore 21) un importante evento speciale al Cinema Odeon di Firenze, che presenta il film-evento DIEGO MARADONA. Dopo lo straordinario successo di AMY, che si è aggiudicato il Premio Oscar® come migliore documentario, e dopo l'anteprima al Festival di Cannes dove è stato acclamato da pubblico e critica, arriva all'Odeon il nuovo docu-film di Asif Kapadia, dedicato a uno dei più geniali, amati e controversi campioni di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. La proiezione sarà introdotta da GIANCARLO ANTOGNONI, il grande calciatore della Fiorentina che di Maradona fu avversario sia in nazionale che con la maglia viola.

Come sottolinea la produzione, con interviste esclusive a Diego Maradona e immagini tratte dal suo archivio personale di oltre 500 ore di filmati mai visti prima, DIEGO MARADONA è la storia di un ragazzino povero e senza istruzione cresciuto in una baraccopoli: la sua sorprendente eccellenza lo fa diventare una stella assoluta, elargendogli ricchezze incalcolabili, fama mondiale e status degno di una divinità. Tuttavia, gli mancano gli strumenti per gestire una celebrità simile. Ogni trionfo della sua vita sembra avere un esito disastroso – anche se di solito finisce per uscirne vincitore perché, come fa notare Kapadia: “È così sveglio e scaltro. Non importa quante volte fallisce, si rialza sempre e va avanti. Com'è possibile che una persona con le sue origini passi tutto quello che ha passato lui senza risentirne?”. Anche se Maradona subisce una serie di sconfitte, continua a combattere. “È un vero lottatore” prosegue Kapadia “e la sua è una storia che morivo dalla voglia di raccontare”.

Diego Maradona è un'icona, un eroe latino, un uomo di cui moltissimi suoi compatrioti sono terribilmente orgogliosi. Affronta giganti europei, rovesciando potenze come la Juventus, il Milan e l'Inter con la sua eccellenza sportiva. A Napoli diventa simile a un semidio. “Eppure in qualche modo non riesce mai ad integrarsi del tutto”, dice Kapadia. “Ha tanta rabbia che si porta dentro e tutti i suoi problemi e le sue difficoltà derivano, credo, dal suo non essere preparato alla celebrità”.

Agli inizi degli anni Ottanta, non avendo mai vinto lo scudetto, la Società Sportiva Calcio Napoli viveva un periodo particolarmente difficile, vantando però una tifoseria senza eguali per passione e dimensioni. Poi, il 5 luglio 1984, Maradona arrivò al Napoli con un ingaggio record e per sette anni scatenò l’inferno. Il genio assoluto del calcio mondiale e la città più imprevedibile d’Europa si dimostrarono un connubio perfetto: Diego Maradona era stato benedetto sul campo e trattato come un Dio fuori di esso. Il carismatico argentino trascinò infatti il Napoli al suo primo scudetto. Era il 1987 e quello fu un evento epocale. Ma c'era un prezzo da pagare perché, finché fece miracoli in campo, a Diego fu concessa ogni cosa, ma quando la magia svanì, divenne prigioniero della sua stessa città. Forse perché, come spiega il preparatore atletico di Diego, Fernando Signorini, Diego non ha nulla a che fare con Maradona ma Maradona trascina Diego ovunque lui vada.

A condurre l'incontro con Giancarlo Antognoni sarà il giornalista Antonio Montanaro del Corriere Fiorentino.