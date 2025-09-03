Antico Vinaio apre a Londra il 20 settembre

Metropoli ricca di storia, arte, tradizioni e avanguardia, Londra è pronta per accogliere All’Antico Vinaio, l’originale catena di schiacciate fiorentine guidata da Tommaso Mazzanti, nato come piccola bottega di 20 metri quadri nel centro storico di Firenze e ora fenomeno globale da oltre 700 collaboratori.

La scelta per la prima apertura nel Regno Unito è ricaduta nel vivace quartiere di Soho, al numero 61 di Old Compton Street.

«Sono davvero onorato di aprire il mio negozio nel Regno Unito, in una delle città più importanti al mondo come Londra. Si tratta di una svolta cruciale nell’espansione di All’Antico Vinaio, sperando di riuscire a replicare nel Regno Unito il successo avuto negli Usa. Si tratta del settimo stato in cui apriamo AV, sempre spinti dalla voglia di portare un pezzo del Made in Italy in tutto il mondo», ha dichiarato Tommaso Mazzanti.

Il menù londinese include i grandi classici del brand, come La Favolosa, La Schiacciata del Boss e La Toscana, oltre a specialità create in esclusiva per questa sede.

L’inaugurazione ufficiale è prevista il 20 settembre con il taglio del nastro alle ore 11:00, alla presenza di Tommaso Mazzanti. Per festeggiare l’apertura i primi 500 clienti in fila riceveranno una schiacciata omaggio a scelta (una per persona). Il locale sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 22.

Questa apertura segna una nuova tappa nella espansione internazionale di All’Antico Vinaio, con ulteriori aperture previste nel Regno Unito nel corso del prossimo anno per continuare nella sua missione di portare i suoi sapori autentici in nuove città.

Con questo di Londra sono 48 i locali in tutto il mondo tra Italia, Usa, Emirati Arabi con altre 10 aperture previste entro la fine del 2025 ed un fatturato annuo che punta ad arrivare quest’anno a sfiorare i 100 milioni.

SU ALL'ANTICO VINAIO: Nasce nel 1991 a Firenze con la famiglia Mazzanti. Oggi è considerato uno dei migliori street food al mondo e la rivista Saveur ha inserito la schiacciata “La Favolosa” (preparato con Sbriciolona, crema di pecorino fatta in casa, crema di carciofi e melanzane fritte leggermente piccanti) tra i migliori 5 panini al mondo. Nel 2014 è stato il locale più recensito al mondo su Trip Advisor. Ad oggi All’Antico Vinaio è presente su quasi tutto il territorio Italiano, negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi, negli UK e si appresta ad una espansione in tutta Europa.

TOMMASO MAZZANTI: Tommaso Mazzanti è nato nel 1988 a Bagno a Ripoli (Firenze). Ha frequentato la scuola alberghiera fino all'età di 16 anni e poi è entrato nell'azienda di famiglia (All'Antico Vinaio). Nel 2020 apre a Milano il suo primo negozio fuori Firenze. È stato definito tra i migliori giovani imprenditori nella ristorazione d'Italia.

Per maggiori informazioni:

https://www.allanticovinaio.com

www.instagram.com/allanticovinaiofirenze

www.instagram.com/tommaso_mazzanti_