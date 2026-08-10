Antica Fiera, Vinci torna al Trecento

È la settimana della Fiera di Vinci: da sabato 25 a mercoledì 29 luglio il borgo rivive le avventure del 1300 all’interno di un’atmosfera che riporterà i visitatori ai tempi di Cecco. Cinque giorni di spettacoli e rievocazioni storiche, in una Vinci divisa idealmente in due, con la parte alta dedicata alle attività “medievali” e la parte bassa con gli eventi di un taglio decisamente più… contemporaneo. Fino al Volo di Cecco Santi, mercoledì 29, quando il traditore verrà inseguito e stanato per le vie della città e poi fatto volare dalla torre dei Conti Guidi.

Prima però, ritorna S. Amato a Tavola (dal 24 al 26 luglio) oppure c’è il trekking notturno “Inseguendo la luce delle torri”, venerdì 24: una escursione di 6 chilometri sulle colline vinciane organizzata da Montalbano Domani e tutta in notturna, con partenza da Piazza della Libertà alle 20.30 (informazioni e prenotazioni al 3397145838).

Chiude Di-Vino. Il finissage della mostra multipla, che ha esposto le opere di cinque artiste all’enoteca Dianella 1, una ogni mese da marzo a luglio, è fissato per sabato 25 luglio alle 18.30 ai cipressi di Dianella.

Sabato 25 è anche dedicato alla Pastasciutta antifascista: a Vitolini, dalle 20.30, si rinnova l’appuntamento dedicato alla memoria e alla condivisione dei valori dell’antifascismo, ricalcando l’offerta della pastasciutta con cui la famiglia Cervi celebrò la caduta del regime fascita il 25 luglio del 1943. L’evento è organizzato dall’Anpi di Vinci, dall’Arci e dal Circolo Arci di Vitolini, con la partecipazione dei rappresentanti del Collettivo di Fabbrica – ex GKN e di SUDD COBAS Prato, e l’intrattenimento musicale degli Arcambold.

Domenica 26 spazio anche al ciclismo, con il 32° Trofeo Vescovi/30° GP Neri Sottoli/19° Memorial Cecconi, per le categorie allievi e juniores, con un percorso di 78 km che si sviluppa da Piazza della Libertà fino alla Stella, e che attraversa anche il Comune di Lamporecchio.

Martedì 28 luglio Vinci sarà protagonista di una giornata interamente dedicata alla valorizzazione del proprio patrimonio enogastronomico con due iniziative strettamente collegate: la prima edizione del concorso enologico 'Calici Da Vinci' e la seconda edizione di Leonardesca-Sapori Da Vinci.

L'obiettivo è quello di raccontare il territorio attraverso le sue produzioni, mettendo in rete aziende agricole, istituzioni, associazioni e professionisti del settore.

Per partecipare all'evento del 28 luglio è necessario prenotare:

info@stradadileonardo.org - 3485103185

leonardescavinci@gmail.com - 3476694992

Mercoledì 29, infine, Spuntano libri al Parco dei Mille di Spicchio, dalle 17: la biblioteca arriva nei parchi, a bordo di un camioncino adibito a libreria, per condividere il piacere della lettura. Si rinnova “Spuntano libri”, l’iniziativa che coinvolge la Biblioteca civica di Vinci e la Biblioteca dei ragazzi di Sovigliana.

Il camioncino è Tam-Tam, il progetto realizzato dall’impresa sociale EDA e promosso dal Comune di Vinci, che porta le biblioteche vinciane in giro, a contatto con la gente.

Nello spazio espositivo del Museo Leonardiano in Piazza L. da Vinci è sempre attiva “Il tempo e l’istante. Genesi di un’opera”, la mostra di fotografie di Laura Veschi dedicate alla statua di Leonardo realizzata da Filippo Tincolini.

All’Irsoo, fino al 29 luglio, l’esposizione delle opere di Andrea Nicita.

Tutti gli eventi del Comune di Vinci si possono consultare, man mano che arrivano, sul sito del Comune al link comune.vinci.fi.it/vivere-il-comune, su visit-vinci.it/calendario-eventi o iscrivendosi al canale WhatsApp – bit.ly/whatsappvinci – per rimanere aggiornati.