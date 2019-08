Antica Fiera di Lastra: più spazio alla Mostra del Bestiame

Nel programma di quest'anno anche spazio a tanta musica dal vivo e spettacoli di arcieri e falconieri. Per la prima volta ci sarò il Corteo storico della Repubblica Fiorentina. Al termine i "fuochi d'artificio musicali"

Più di venti eventi in ogni giornata della manifestazione, sei i luoghi dove si terranno gli spettacoli principali e una nuova collocazione e ampliamento della tradizionale Mostra del Bestiame. Si terrà il 30-31 agosto e 1° settembre la 238° edizione dell’Antica Fiera di Lastra, una manifestazione che quest’anno si presenta rinnovata e con tantissimi eventi per adulti e bambini.

“La manifestazione quest’anno sarà davvero ricca di novità e iniziative- ha spiegato il sindaco Angela Bagni -. I legami con la tradizione e le origini contadine della Fiera sono perfettamente messi in risalto e valorizzati, come anche gli antichi mestieri. L’augurio è che i cittadini possano apprezzare lo sforzo e l’impegno nell’organizzare tre giorni di festa, intrattenimento e svago per tutti”.

“La Fiera ha rappresentato da sempre il momento conclusivo dell’estate - ha aggiunto il vicesindaco e assessore al marketing territoriale Leonardo Cappellini - e l’occasione per ritrovarsi e stare insieme. Con questo spirito l’edizione di quest’anno si caratterizzerà per i molti eventi di musica dal vivo, una maggior varietà di specie animali presenti, dai tradizionali buoi ai rapaci anche per favorire la conoscenza di questi ultimi. Si conferma inoltre il legame con le tradizioni popolari fiorentine grazie alla presenza del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina”.

La Fiera partirà quindi il 30 agosto alle 18.30 con la partecipazione, per la prima volta a Lastra a Signa, del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina con i suoi figuranti principali, i Falconieri fiorentini e del Gruppo storico dei Castelli di Lastra e Malmantile e Compagnia delle Torri e delle Arti in Gioco di Scandicci.

Durante i tre giorni della manifestazione nel Giardino delle Mura (ingresso da via dell’Arione) si terrà lo spettacolo e esposizione di falchi e saranno presenti gli arcieri a cavallo. Sempre nello stesso spazio si potrà trovare anche un’osteria. La Mostra del Bestiame è spostata in piazza Garibaldi, vicino alle mura, e quest’anno ospiterà, oltre a bovini, ovini, specie avicole, animali da cortile, anche cavalli e alpaca. In questo spazio il sabato e la domenica sarà presente una carrozza trainata da cavalli che permetterà, gratuitamente, di fare il giro della Fiera.

L’Antico Spedale di Sant’Antonio sarà dedicato all’artigianato e alla creatività locale: qui si potranno trovare infatti i banchi dell’eccellenze artigiane a lavoro con i Mestieri della tradizione.

Gli eventi serali saranno davvero ricchi di occasioni per divertirsi e stare insieme, in particolare venerdì 30 agosto: la Notte della Pizzica e della Taranta, uno straordinario spettacolo dal vivo con suoni e canti della tradizione dalle 22, preceduta dalla “Cena della Fiera..Servita dai Commercianti” (alle 20 in via XXIV Maggio) e da L’Americana alla Lastra, l’adrenalinica corsa podistica nel centro cittadino. Sabato 31 agostodalle 21 in via XXIV Maggio si terrà la sfilata di cappelli e borse in paglia Fashion Country Show a cura dell’ITS Mita di Scandicci. Sempre la sera, alle 21.30, Disco Music in piazza del Comune, dove sarà possibile divertirsi e ballare con Ricky Dj e animazione di Elettralisa. Infine in piazza Garibaldi, sempre alla stessa ora, i Bretella’s Gang Band in concerto.

Domenica 1° settembre, oltre a musica dal vivo nei vari spazi della Fiera, si terrà il tradizionale e attesissimo appuntamento con lo spettacolo dei fuochi d’artificio musicali, unici nel suo genere, a partire dalle 23.30 presso lo Stadio Comunale, preceduto dalla Tombola.

Nei tre giorni della manifestazione spazio anche ad eventi per bambini nell’area riservata ai Giochi della Fiera in piazza Garibaldi, alle mostre all’interno del palazzo comunale dedicate all’artista lastrigiano Felice Rocca (in sala consiliare) e ai lavori conclusivi del progetto Dire Fare a cura dell’Auser e poi i mercatini dell’antiquariato e dell’artigianato, punti ristoro, street food e artisti di strada. E’ possibile scaricare il programma completo dell’iniziativa su www.comune.lastra-a-signa.fi.it e su www.lastraontour.it.