Antella-Osteria Nuova: si demolisce il vecchio cavalcavia

Dalle prime ore di sabato 5 ottobre entrerà in funzione il nuovo ponte di via Peruzzi. La nuova viabilità realizzata nell’ambito del potenziamento dell’A1 con la terza corsia. Tra le 22 di sabato e le 7 di domenica l’Autostrada sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra le uscite Firenze Sud e Incisa-Reggello

Entra in funzione la nuova viabilità in via Peruzzi, realizzata nell’ambito delle lavorazioni per il potenziamento dell’autostrada A1. Già dalle prime ore di sabato aprirà le sue porte il nuovo ponte, dove da ora in poi transiterà tutto il traffico veicolare tra Osteria Nuova e l’Antella. La viabilità sarà garantita da subito, mentre alcuni piccoli interventi di cura dell’infrastruttura stradale saranno completati nelle prossime settimane.

“Il nuovo ponte - spiegano il sindaco Francesco Casini e l’assessore alle grandi opere Paolo Frezzi - è un’infrastruttura più ampia, adeguata alle esigenze della viabilità e soprattutto più sicura, per ciò che riguarda i sottoservizi che la attraversano ma soprattutto per chi la percorre”.

Contestualmente le due frazioni saluteranno il vecchio cavalcavia che le collegava dagli anni ‘60. Durante la notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre, si svolgeranno infatti le operazioni di demolizione della vecchia infrastruttura. A condurle sarà Pavimental, la ditta incaricata della realizzazione della terza corsia nel tratto che interessa il territorio ripolese.

Tra le 22.00 di sabato e le 7.00 di domenica l’Autostrada sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra le uscite Firenze Sud e Incisa-Reggello. Le aree di servizio “Chianti est” e “Chianti ovest” saranno ugualmente chiuse fino dalle ore 21.