Andy Bellotti mattatore per QuaViO

Ieri, in diretta streaming su Gazzetta di Siena, il trasformista ha partecipato alla tombola di solidarietà della oganizzazione di volontariato senese

SUCCEDE A SIENA — Una seata magica. Quella che QuaViO (Qualità della Vita in Oncologia), l’organizzazione di volontariato senese impegnata nell’assistenza psicologica, sociale, sanitaria e spirituale qualificata (a domicilio e in Hospice) delle persone affette da tumore e da patologie croniche degenerative, ha regalato a volontari e amici.

Ieri sera, in diretta su gazzettadisiena.it, quasi due ore per una tombolata di solidarietà, "QuaViO" da i numeri, che ha regalato premi e risate.

Autentico mattatore dell'appuntamento, che ha visto anche la straordinaria partecipazione di pazienti e operatori dell'ospedale di comunità di Siena insieme a quella della mitia signora Rosalba (Rosalbina per QuaViO), Andy Bellotti (Andrea Bellotti) imitatore e trasformista che vanta, tra le altre, già diverse apparizioni televisive su programmi RAI e Mediaset ("I soliti ignoti", "Ciao Darwin", etc.).

Proviamo a conscerlo meglio.

Da dove nasce la tua passione per le imitazioni?

Ho cominciato ad imitare quando avevo 12 anni facendo teatro. Imitavoi professori a scuola e con grande costanza e determinazione sono riuscito a fare molte trasmissioni televisive e radiofoniche con collaborazioni importanti con personaggi come Max Tortora, Nino Frassica e Fiorello.

So bene che hai anche partecipato al film dedicato al centenario della nascita di Alberto Sordi con la regia di Luca Manfredi. Come scegli i personaggi da imitare?



Allora io sono una persona molto pignola perché provo e riprovo davanti allo specchio. I personaggi del mio repertorio sono frutto di attento studio vocale. Anche l'audio è fondamentale: continuamente, cerco di aggiustare le imperfezioni.



Conosciamo Andy. Permettici di conoscere meglio Andrea. Raccontacelo in breve



Andrea è una persona buona, sempre disponibile con tutti ,sempre pronto a migliorare e ad affrontare nuovi ostacoli che nella vita si presentano. Andrea è generoso verso tutti anche se molte volte gli altri purtroppo non ricambiano questa gentilezza poiché nel mondo dello spettacolo c'e una sorta di acredine nei confronti di tutti.

Quanta senesità c'è nei tuoi personaggi?



Ovviamente molta poiché uno dei miei cavalli di battaglia è la senesissima Gianna Nannini che imito con un dialetto senese molto accentuato. Ovviamente, la "mia" Montepulciano influisce molto su come voglio interpretare un mio personaggio.

Cosa ti ha dato la recente esperienza con QuaViO



Sono stato molto onorato di aver partecipato a questa bellissima iniziativa: aiutare, anche con un piccolo gesto, e far sorridere, anche persone in un momento difficile della loro vita, ha un valore immenso.

La serata di ieri, per la regia di Luca Barbagli, ha visto anche la partecipazione di un barzellettiere di eccezione: Mario Ghisalberti.

Dopo il saluto del consigliere QuaViO Paolo Cittadini, note poetiche, da un testo di Vanna Galli, di Stefano Saponaro con centinaia di persone collegate da casa con le cartelle, distribuite gratuitamente, a sperare nella fortuna.

Tutto fatto in assoluta precisione con il coordinamento di Martina Frullanti e l'estrazione dei numeri affidata ad un poliedrico Francesco Benincasa. Befane e befani di rara eccezione Lucia Vagini, Margherita Carignani, Mario Fracassi e Francesca Saracini.

Organizzazione generale di Barbara Cassone e Mila Pacucci con "piccoli prodigi" di Debora Niccolini e Alvise Vasconetto.

Speciale ringraziamento di QuaViO a Paolo Monformoso e Annarita Paccagnini (cordinatrice infermieristica ospedale di comunità di Siena).

All fine, la tombola è stata assegnata a "Carlo" contradaiolo del Drago. Siena ha vinto con la sua solidarietà e la sua voglia di sorridere. Mistero e fascino di una città che, anche grazie a "figli" come Andy Bellotti, non smette, mai, di stupire.