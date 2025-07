Andrea Bettini e Francesco Trotta suonano al Museo Novecento

Torna al Museo Novecento la rassegna PIANONOVECENTO, giunta alla sua settima edizione. Curata da Riccardo Sandiford, la manifestazione si svolgerà nel chiostro dell’ex Spedale delle Leopoldine e proporrà quattro appuntamenti serali, tra luglio e settembre, dedicati alla musica del Novecento e al talento delle nuove generazioni.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è "Youth", omaggio alla speranza e all’energia vitale dell’età giovane, evocata dai versi di Emily Dickinson che accompagnano il programma:“La speranza è la cosa con le piume –Che si posa nell’anima –E canta la melodia senza parole –E non smette – mai –”Protagonisti della rassegna saranno giovani interpreti provenienti da prestigiose istituzioni musicali come la Scuola di Musica di Fiesole, il Conservatorio di Bologna e quello della Svizzera italiana di Lugano.

Accanto a loro, musicisti già affermati come la violinista Linda Guglielmi, che aprirà la rassegna l’11 luglio con un programma dedicato a Brahms e Franck, e il contrabbassista Enrico Ruberti, prima parte dell’Orchestra della Toscana, che si esibirà il 12 settembre alla viola da gamba insieme alla celebre musicologa e gambista Bettina Hoffman.Il 18 luglio sarà la volta del duo chitarristico formato da Andrea Bettini e Francesco Trotta, con un programma originale intitolato Vibrazioni esotiche, mentre il 19 settembre chiuderà la rassegna il flautista Fedro Floris, accompagnato al pianoforte da Riccardo Sandiford, in un omaggio al repertorio del primo Novecento con musiche di Debussy, Fauré e Prokofiev.Tutti i concerti si terranno alle ore 21.00 nel chiostro del Museo Novecento.

L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.I prossimi appuntamenti: 18 luglio ore 21.00Andrea Bettini chitarra Francesco Trotta chitarra12 settembre ore 21. 00A cura della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole19 settembre ore 21:00 Fredo Floris flauto, Riccando Sandiford pianoforte