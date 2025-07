Spaccata con furto al Caffè dei Fossi

ph archivio

Le giovani imprenditrici fiorentine Ludovica e Ginevra Santedicola, titolari della società 'Per non dormire srl', stanotte hanno subito nel loro locale (Caffè dei Fossi, in via dei Fossi 65 a Firenze) una nuova spaccata con furto - a distanza di sole due settimane dalla precedente.

Ecco la lettera che il direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni ha inviato loro.

Carissime Ludovica e Ginevra,

ho appreso con grande dispiacere del nuovo episodio che ha colpito la vostra attività nella notte scorsa. A nome mio personale, del presidente Aldo Cursano e di tutta l’Associazione, desidero esprimervi la nostra più sincera vicinanza e solidarietà.

Non è accettabile che imprenditrici capaci e laboriose come voi, che ogni giorno con passione e sacrificio tengono vive le nostre strade e la nostra economia, debbano subire simili atti di inciviltà e violenza gratuita.

Questi episodi feriscono profondamente non solo chi li subisce, ma l’intero tessuto economico della città. Firenze ha bisogno di maggiore sicurezza e di risposte concrete, soprattutto nei suoi quartieri centrali, dove la presenza delle imprese è presidio di legalità e vitalità urbana.

Vi assicuro che mi farò portavoce presso le istituzioni cittadine affinché episodi come questo non vengano sottovalutati e perché siano potenziati i controlli e la prevenzione, a tutela di tutti coloro che credono nel lavoro e nel futuro di questa città.

Per questo come Confcommercio ci sentiamo a voi particolarmente vicini, anche come simbolo di una nuova generazione di imprenditori che non deve lasciarsi abbattere, ma anzi trovare nella rete associativa un punto di forza e di sostegno.

Con sincero affetto.

Franco Marinoni

direttore