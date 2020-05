"Andrà tutto antani": ecco le mascherine della Supercazzola

Fase 2 Coronavirus: sono 100% Made in Italy e portano con sé l’ironia e l’irriverenza tipicamente toscana dei cinque amici della famosa commedia

Le mascherine saranno il nostro accessorio trendy, per i prossimi mesi, i guru della moda ci spiegano, che devono rispecchiare il nostro stato d’animo. Ed allora dopo le magliette, le felpe ed altri accessori a marchio Supercazzola® arrivano anche delle mascherine molto divertenti che portano con sé l’ironia e l’irriverenza tipicamente toscana dei cinque amici della famosa commedia (diventata poi un cult) con i vari Mascetti, Perozzi, Melandri, Necchi e Sassaroli, trasformando famose frasi e citazioni (ad esempio. “come se fosse antani”) in loghi vivaci e frizzanti. Perché ok proteggerci ma almeno indossiamo qualcosa di carino da vedere e che ci appartenga veramente: colorate, fashion, griffate, scherzose l’importante è proteggersi con qualcosa che ci dia anche energia.

Le mascherine della Supercazzola® sono realizzate in due strati di tessuto non tessuto 70g/mq interno e policotone esterno, con elastici morbidi per vestibilità dietro orecchie, 100% Made In Italy, lavabile in lavatrice a 30°, conforme all’art.16 DL n.18 del 17 marzo 2020 e progettata per le principali esigenze sociali di questa fase 2.

E siccome anche l'occhio vuole la sua parte, è possibile andare subito a vedere le mascherine disponibili su www.barnecchi.it/shop/