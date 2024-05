Anche la Cgil al corteo ex Gkn sabato 18 maggio

Firenze, 14-5-2024 - "Per sabato 18 maggio i lavoratori ex Gkn hanno organizzato a Firenze la manifestazione “Ex Gkn, con tutta la dignità in corpo”, con partenza alle 14:30 da via Mariti, luogo simbolo dell’ennesima strage sul lavoro. Come Cgil Toscana - si legge in una nota - parteciperemo e invitiamo a partecipare. Una battaglia e una lotta per la sicurezza e la dignità del lavoro, contro la deindustrializzazione della Toscana, per forme cooperativistiche di gestione dell’impresa. Sarà per noi anche una occasione per far conoscere le ragioni e gli obiettivi della campagna referendaria che abbiamo lanciato (contro il Jobs Act per un lavoro dignitoso, stabile, sicuro) e per raccogliere le firme a sostegno", conclude Cgil Toscana.