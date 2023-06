Anche in Tv le tradizioni del Calcio Storico Fiorentino

Cortei storici e atleti in costume d’epoca si sfideranno nella bellissima piazza Santa Croce a Firenze in occasione dell’attesissimo calcio storico fiorentino. Una tradizione tramandata nei secoli che ogni anno porta in città migliaia di tifosi e visitatori curiosi di vivere un’esperienza storica e popolare.

In occasione delle semifinali del 10 e 11 giugno e poi della finale del 24 giugno, c’è la possibilità di vedere anche in TV una Firenze diversa dal solito, arricchita da cortei e sfilate in costume. L'intera manifestazione sarà infatti trasmessa da Toscana Tv (canale 11) e Firenze Tv (canale 80). La diretta anche sui canali social: Facebook per Toscana Tv e TikTok per Firenze Tv.