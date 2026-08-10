Tramvia, la Polizia intensifica i controlli

Si intensificano i controlli della Pol-Tramvia sulle linee e alle fermate per la prevenzione dei reati.

Nelle ultime due settimane sono state identificate 800 persone e denunciate 4. Nei pressi di Peretola-Aeroporto è stato arrestato un 32enne italiano trovato in possesso di hashish.

L’estensione della perquisizione alla sua abitazione ha permesso di sequestrare ulteriori 38 grammi di hashish, 17 grammi di ketamina e del materiale per il confezionamento. L’uomo è stato associato a Sollicciano.

Da gennaio a oggi sono oltre 800 le pattuglie impiegate e 10.000 i controlli. Il bilancio è di 3 arresti e 16 denunce.