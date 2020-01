S. Quirico: "Amici Miei" Atto I e Atto II con menu a tema

Domenica 5 gennaio la proiezione e la cena con rinforzino: tra i piatti lo sformato di maccheroni del Melandri e la trippa del Sor Savino Capogreco

Domenica 5 gennaio 2020 una serata al Cinema San Quirico per iniziare bene l'anno con il più classico dei film cult toscani e fiorentini.. quello con Amici Miei di Mario Monicelli. Un doppio appuntamento con i primi due capitoli di uno dei capolavori della commedia italiana in un anno come il 2020 dove ricorrono 3 importanti anniversari per i fans: i 45 anni dall'uscita al cinema di Amici Miei Atto I (15/08/75), i 30 anni dalla morte di Ugo Tognazzi (27/10/1990) ed i 10 anni dalla morte di Mario Monicelli (29/11/2010).

Dalle ore 19.00 classica cena a tema con rinforzino, sformato di maccheroni del Melandri e trippa del Sor Savino Capogreco. A seguire alle ore 20.30 proiezione di Amici Miei Atto I e subito dopo Amici Miei Atto II.

Per tutti i partecipanti che lo vorranno è previsto a partire dal primo pomeriggio un breve tour al sui luoghi del film per terminare allo scantinato del Mascetti.

Evento Facebook >> https://www.facebook.com/events/2349567725355320/

Ingresso 20,00 Euro. Prenotazione obbligatoria a cinema@supercazzola.it o telefonando allo 0557321035

Gustose Visioni è un appuntamento a cadenza settimanale alla domenica dalle ore 20.00 presso lo storico cinema di quartiere fiorentino San Quirico (ex Cinecittà) in Via Pisana, 576 che vuole unire proiezioni cinematografiche principalmente della commedia italiana anni ’70 ’80 con la buona cucina per serate condivise e conviviali.

