Ambiente, salute e rifiuti : se ne parla oggi al Caffè de La Versiliana

Incontro con Giacomo Cherici, Claudio Clini, Alessandro Ghinelli, Alfredo De Girolamo condotto da Fabrizio Diolaiuti

Marina di Pietrasanta (LU) _ “Dove vanno a finire le bucce del nostro cocomero? Che fine fanno le bottiglie di birra, gli involucri di carta o la voluminosa plastica? Noi facciamo un grande lavoro di selezione, ma poi che succede? A queste domande si cercherà di rispondere nel corso dell'incontro al Caffè de La Versiliana condotto da Fabrizio Diolaiuti in programma lunedì 20 luglio alle ore 18.30 di cui saranno ospiti ALESSANDRO GHINELLI, Presidente Ato Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani toscana centro e Sindaco di Arezzo, ALFREDO DE GIROLAMO Presidente Confservizi Cispel Toscana, l’ Associazione regionale delle imprese di servizio pubblico locale , GIACOMO CHERICI Presidente AISA Impianti Zero Spreco Arezzo e CLAUDIO CLINI Epidemiologo, Presidente di Sagen (Salute Ambiente Genoma).“I rifiuti appoggiati fuori dall’uscio – spiega Fabrizio Diolaiuti - magicamente spariscono a beneficio di una manica di furbacchioni che si arricchiscono trovando terreno fertile nell’ ignoranza della gente. Di rifiuti non si parla, gli inceneritori sono il demonio. Ma adesso ci sono impianti all’ avanguardia, centrali di recupero integrale a zero spreco e a bassissimo impatto ambientale. A Copenaghen si scia sopra un pianto di smaltimento di rifiuti e sul tetto ci sono ristoranti e aree attrezzate per picnic. Qui in Italia sugli impianti si grida allo scandalo senza sapere di cosa si parla. E allora di tutti questi temi si parlerà al Caffè prendendo come esempio l’ impianto di San Zeno di Arezzo, una centrale di recupero integrale fiore all’ occhiello della nostra regione”

La Fondazione Versiliana ricorda che l'ingresso agli Incontri al Caffè sarà come sempre libero, fino ad esaurimento posti. Si consiglia di presentarsi con largo anticipo rispetto all'inizio degli incontri per le pratiche di registrazione degli accessi e per evitare assembramenti e code. Si ricorda al pubblico di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ed indossare la mascherina qualora il mantenimento della distanza non fosse possibile. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it

Gli incontri al Caffè saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival” e saranno in onda anche suNoi Tv,TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.

