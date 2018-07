Alveari ed api: possibili conseguenze in caso di mancato intervento

Un lettore segnala la presenza di insetti sulla proprietà privata

Gentile Amministratore,



ho un appartamento al secondo piano ed in una intercapedine alta circa 10 metri c'è un alveare presente già da qualche anno. Sino ad ora non ha dato fastidio a nessuno.

In questi giorni però, una vicina ha segnalato la presenza di api che le darebbero fastidio. Il fatto che si trovino sulla mia proprietà attribuisce a me il costo di un possibile intervento?

Chiedo inoltre, se non mi attivassi per la rimozione dell'alveare e nel frattempo le api dovessero pungere la vicina, potrei essere ritenuto responsabile? Tengo a precisare che il vicino più prossimo si trova ad almeno 30 metri di distanza.



Caro condomino,



Consiglio vivamente, in caso di emergenza, di allertare i Vigili del Fuoco per un intervento mirato e risolutivo.

Venendo alla richiesta specifica sui danni cagionati a terzi da parte degli insetti che abitano l'alveare: nel caso di una puntura, da non sottovalutare vista la pericolosità soprattutto per i soggetti allergici, se ci fosse un nesso causale tra le api e l'alveare che lei segnala, allora potrebbe essere ritenuto responsabile.