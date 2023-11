Alluvione: interventi urgenti e tempestivi, Giani firma ordinanza

Firenze, 18 novembre- “E’ necessario agire con la massima tempestività nei territori colpiti, ho appena firmato un’ordinanza per facilitare gli interventi che saranno necessari”. Così Eugenio Giani, che in qualità di commissario per l’emergenza a seguito degli eventi alluvionali nelle province di Firenze, Livorno, Pistoia e Prato ha firmato l’ordinanza che individua i “soggetti attuatori”, chiamati a svolgere le azioni necessarie per garantire soccorso e assistenza alla popolazione, attività per ripristinare i servizi pubblici e le infrastrutture di reti strategiche, per gestire i rifiuti, le macerie, il materiale vegetale e alluvionale derivato dagli eventi e per ripristinare i corsi d’acqua.

I soggetti così individuati potranno, sulla base di apposita motivazione, avvalersi di apposite deroghe a una serie di normative vigenti per assicurare massima efficacia e tempestività di intervento. L’elenco dei soggetti attuatori potrà essere integrato e aggiornato in ogni momento, in considerazione dell’evolversi del quadro conoscitivo legato alla gestione dell’emergenza.

Una mozione in tutti i Consigli comunali della Toscana per chiedere alla Regione Toscana di "stanziare il suo avanzo di bilancio per far fronte all'emergenza dell'alluvione che ha colpito la nostra regione nei giorni scorsi. Sono soldi pubblici, 1.700.000 euro che devono servire per contribuire ad aiutare le famiglie che hanno perso mobili, elettrodomestici e automobili a riacquistare i loro beni, e le imprese danneggiate a rimettersi in piedi". Lo annuncia il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana e coordinatore toscano del partito, Marco Stella, che ha presentato lo stesso atto a Palazzo del Pegaso.

Sostegno pieno all'iniziativa arriva dalle tre deputate toscane di Forza Italia Deborah Bergamini, Erica Mazzetti e Chiara Tenerini. "È un atto doveroso - spiega l'on. Mazzetti - e sarebbe grave che la Regione si tirasse indietro. È vero che ci sono spese previste per altre cose, come le celebrazioni per gli 80 anni dalla Liberazione, ma siamo certi che si possano celebrare queste ricorrenze anche senza grandi stanziamenti"."Ora abbiamo una grande emergenza - osserva l'on. Tenerini - e tutto il resto deve necessariamente passare in secondo piano, è una questione di buon senso, oltre che di giustizia.

Finanziare la ripresa dei territori alluvionati è una priorità assoluta"."Il governo è intervenuto celermente - ricorda l'on. Bergamini - è venuto con il presidente Tajani sui luoghi del disastro, stanziando subito 300 milioni per le imprese. Occorre che anche gli enti locali si muovano altrettanto celermente, in primis la Regione Toscana, che deve destinare a questo scopo il suo avanzo di bilancio".