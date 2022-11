All’Università di Pisa una mostra sulla Comune di Parigi

Lunedì 28 novembre alle 17.30, nella Biblioteca di Filosofia e Storia dell’Università di Pisa in via Paoli 9, si inaugura la mostra "La Commune", dedicata alla Comune di Parigi del 1871 e promossa dal Centro Filippo Buonarroti. All’incontro inaugurale intervengono Franco Bertolucci (Biblioteca Franco Serantini), Renzo Giannini (Centro Filippo Buonarroti Toscana) e per l'Università di Pisa Simone Maria Collavini, Roberta Ferrari, Gian Luca Fruci, Antonella Gioli e Biancamaria Rizzardi.

Con l’occasione verranno esposti materiali e libri del Sistema Bibliotecario di Ateneo sull’argomento, con le opere di autori sulla Comune e altri testi di studio e approfondimento sul tema. I pannelli, che ripercorrono la vicenda della Comune di Parigi del 1871, resteranno esposti presso le Biblioteche di Filosofia e Storia e di Italianistica e Romanistica (in Piazza Torricelli 2) fino al 23 dicembre.

L’intento della mostra, a 150 anni dagli eventi, è ricordare la ricchezza degli ideali e le realizzazioni della Comune che, in una città e per poche settimane, instaurò un vero governo del popolo, intraprendendo azioni concrete (moratoria degli affitti, requisizione degli alloggi abbandonati, abolizione delle trattenute sui salari, etc.) e ponendosi come obiettivi la lotta alla disoccupazione, la democrazia nelle aziende, la parità di retribuzione a parità di lavoro per donne e uomini.

Lunedì 5 dicembre alle 17.30 la Biblioteca di Antichistica (in via Santa Maria 44) ospiterà la tavola rotonda dal titolo "La Commune: l'evento, la narrazione, l'azione e la parola delle donne” dedicata a una lettura degli eventi del 1871 parigino attraverso l'esperienza femminile. Partecipano Maria Borsò, del Centro Buonarroti Toscana e Segreteria SPI CGIL Pisa, e per l’Università di Pisa Gian Mario Cazzaniga, Vinzia Fiorino, Iacopo Leoni. Moderano Bianca Maria Rizzardi e Antonietta Sanna.

Il Centro Filippo Buonarroti, con la proposta di questa mostra nelle biblioteche umanistiche dell’Università di Pisa, prosegue la propria attività volta a far conoscere al pubblico italiano temi di particolare rilevanza per la storia del movimento operaio internazionale.