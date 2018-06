Allerta meteo di 24 ore in Toscana: temporali dalla mezzanotte

Il codice, emesso dal Centro funzionale regionale, è la conseguenza di condizioni di bassa pressione e instabilità atmosferica con possibilità di precipitazioni

La Sala operativa della Protezione civile ha diramato un codice giallo su tutta la Toscana per temporali e rischio idrogeologico dalla mezzanotte di oggi, martedì 12 giugno, alla stessa ora di domani, mercoledì.

Il codice, emesso dal Centro funzionale regionale, è la conseguenza di condizioni di bassa pressione e instabilità atmosferica con possibilità di precipitazioni.

Oggi, Martedì, nel pomeriggio precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o breve temporale sulle zone interne in particolare quelle meridionali e orientali (province di Gr, Si, Ar e Fi) e rilievi di nord-ovest (Lu e Ms).

In serata residue deboli piogge sui rilievi di nord-ovest (Lu e Ms) e Mugello.

Domani, già in nottata, possibilità di rovesci o temporali sulle zone costiere e in Arcipelago.

Da metà mattina graduale trasferimento alle zone interne in particolare quelle centro-meridionali. I temporali potranno essere anche di forte intensità su tutta la regione associati a gradinate e forti colpi di vento.

Tendenza ad attenuazione in serata con residui fenomeni sui rilievi di nord-ovest e Amiata.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.