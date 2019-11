Allerta maltempo: rischio di forti temporali dalla mezzanotte

Intensa perturbazione prevista nell'arcipelago, aree costiere e zone limitrofe, grossetano, senese e aretino. Nella zona di Firenze rischio idrogeologico nel 'reticolo minore'

Oggi 14 novembre a Firenze per lunghi tratti c'è stato un bel sole ma la parentesi gradevole sta per finire. Allerta gialla domani a Firenze per la possibilità di forti temporali e per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” che comprende i corsi d'acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle.

Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Il codice giallo scatterà a mezzanotte di domani, venerdì 15 novembre, e terminerà 18 ore dopo.

Previsioni meteo per le prossime 24 ore (fonte Cfr):

una intensa perturbazione, anche temporalesca, interesserà la Toscana nella giornata di domani, venerdì.

PIOGGIA: Domani venerdì peggioramento a partire dall'Arcipelago e dalla costa centro-settentrionale con precipitazioni diffuse, anche localmente temporalesche, in estensione tra la notte e la mattina a tutta la regione. Dal pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad assumere carattere più sparso, risultando più frequenti nelle zone orientali della regione. In serata, tarda serata nuovi rovesci e isolati temporali in arrivo sulle zone occidentali della regione.

Le precipitazioni temporalesche saranno più frequenti su Arcipelago, aree costiere e zone limitrofe, grossetano, senese, aretino e localmente assumeranno carattere di forte intensità. Intensità oraria massima nei temporali molto forte. Cumulati medi significativi ovunque (localmente abbondanti sul nord-ovest), massimi puntuali fino a elevati ovunque.

TEMPORALI: venerdì, tra la notte e il primo pomeriggio possibili forti temporali più frequenti su Arcipelago, costa e zone limitrofe, grossetano, senese, aretino. I temporali potranno essere associati a forti colpi di vento e grandinate.

VENTO: domani, venerdì, forti raffiche da sud sull'Arcipelago, le zone costiere e il grossetano.

MARE: Domani, venerdì, fino alla prima parte della giornata mare agitato sull'Arcipelago e sulla costa grossetana.



