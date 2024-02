Alle Piagge un nuovo campo rom?

“Cinque famiglie rom e un africano vivono da due mesi in casette abusivamente costruite in un terreno comunale occupato in via di San Donnino fra via Campania e il ponte dell'autostrada A1. La denuncia, dopo un sopralluogo effettuato questa mattina, è del capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi insieme al consigliere del partito al Q5 Federico Ranieri.

“Le famiglie rom – aggiungono i consiglieri – provengono dall'area di via Curzio Malaparte a Brozzi, nella quale si è sviluppato l'incendio due mesi fa. Non è pensabile continuare così: smantellato un campo ne sorge subito un altro, in barba ad ogni regola del vivere civile. Il Comune se ne occupi e ripristini il decoro di quest’area”.

Al sopralluogo di questa mattina, per manifestare la propria solidarietà ai consiglieri meloniani per la loro denuncia, c’era anche il presidente del Consiglio comunale di Campi Bisenzio, il cui confine dista poche centinaia di metri da lì, Antonio Montelatici, da sempre attento al tema sicurezza.

In relazione a quanto dichiarato da Alessandro Draghi e Federico Ranieri, l’Amministrazione precisa che la situazione è nota all’Amministrazione. La Polizia Municipale ha effettuato già un sopralluogo come pure Alia. Il terreno è di proprietà privata seppur confinante con un’area comunale. In questo caso spetta al proprietario fare i passaggi necessari per un eventuale sgombero.